Ilary Blasi “incinta di Bastian”, pure Belen ci sta provando: il gossip

Continua a divampare il gossip su Belen Rodriguez e Ilary Blasi, chiacchieratissime negli ultimi giorni. La prima per aver rivelato per la prima volta pubblicamente di essere stata tradita da Stefano De Martino (almeno 12 volte, ha assicurato la modella argentina), la seconda per l’uscita di Unica, documentario in cui ha narrato la sua versione della fine del matrimonio con Francesco Totti (pure in questo frangente ci sono di mezzo delle corna visto che l’ex capitano della Roma, a detta della conduttrice, avrebbe iniziato la storia con Noemi Bocchi prima che la relazione nuziale si concludesse). Ora impazza un’altra voce: secondo alcuni entrambe le showgirl sarebbero incinta.

Deianira Marzano, esperta di gossip attiva su Instagram, ha ricevuto una segnalazione di una presunta gola profonda che ha sostenuto di avere la certezza che la Blasi sia incinta dell’attuale fidanzato Bastian Muller. L’indiscrezione è da prendere assolutamente con le pinze, visto che non c’è alcuna prova sul fatto che Ilary sia veramente in dolce attesa.

Fatto sta che tale fonte che dice di essere bene informata ha pure aggiunto che in questi giorni la timoniera de L’Isola dei Famosi si troverebbe a Saint Moritz, ma non avrebbe sciato proprio perché starebbe aspettando un bebè. Non resta che attendere la conferma o, come è più probabile, la smentita della diretta interessata.

Capitolo Belen: nelle scorse ore su Instagram, tra le Stories, la Rodriguez ha postato un tenero scatto di un animale che abbraccia i suoi tre cuccioli. Qualcuno ha pensato che la foto sia un segnale del fatto che la conduttrice sudamericana potrebbe essere in dolce attesa o che starebbe provando ad avere un figlio con il compagno Elio Lorenzoni. Non è da escludere tale scenario visto che, non più tardi di otto giorni fa, la stessa Belen ha confidato a Mara Venier, nell’intervista rilasciata a Domenica In, di nutrire il desiderio di diventare mamma per la terza volta, dopo i frutti d’amore avuti con l’ex marito Stefano De Martino (Santiago) e con l’ex compagno Antonino Spinalbese (Luna Marì).