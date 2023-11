Ilary Blasi in lacrime per Totti: “Vi dico quando è iniziato il disastro”

La scorsa settimana, Ilary Blasi ha colto tutti di sorpresa svelando di aver deciso di raccontare tutta la sua verità sulla fine del matrimonio con Francesco Totti in grande stile, ovvero in un docufilm che sarà trasmesso su Netflix a partire dal 24 novembre. “Unica“: questo il titolo scelto per il documentario, facendo riferimento all’ex marito e a quando, all’inizio della loro storia d’amore, le dedicò una maglietta con la scritta “6 unica” davanti a migliaia di tifosi allo Stadio Olimpico dopo aver segnato una rete. A seguito di una prima anticipazione, poco fa Netflix ha rilasciato il primo trailer ufficiale ed esteso in cui è possibile vedere i primi estratti di una Ilary completamente inedita.

“Io ho sposato Francesco Totti per amore, non per soldi. E l’ho sempre dimostrato mettendoci la faccia”, queste le prime parole pronunciate dalla Blasi nel trailer. Successivamente, la conduttrice ripercorre l’intera relazione con Totti dal principio: il primo incontro quando aveva solo 19 anni, il matrimonio in diretta televisiva, l’ascesa al successo di Ilary e, infine, l’inizio della fine della loro lunga storia d’amore. A quanto pare, tutto è iniziato da una semplice cena. Dopo 20 anni insieme, la donna romana ha iniziato a notare per la prima volta un cambiamento in suo marito. Da lì, nulla sarebbe tornato come prima:

A fine gennaio andiamo a cena. A un certo punto comincio a notare un marito diverso. E da lì…un disastro. A chi credo? Ai giornalisti o a mio marito?

Il docufilm vede anche l’intervento della madre, di amiche e delle sorelle Melory e Silvia. “Vent’anni che frequenti una persona, ti fidi di quello che ti dice”, si sente dire da Silvia. Alla fine del trailer, poi, Ilary sviscera maggiormente le cause della separazione da Francesco Totti e scoppia a piangere. Tra le lacrime, si apre come non ha mai fatto prima e dice:

Io non potevo credere che l’uomo che è stato accanto a me per 20 anni, metà della mia vita, avesse fatto una cosa del genere.

Molto probabilmente, il riferimento è al tanto discusso tradimento dell’ex calciatore con l’attuale compagna, Noemi Bocchi, e le conseguenti bugie dette dopo la diffusione del gossip mesi prima dell’annuncio del divorzio. Dunque, un trailer di fuoco che non ha fatto altro che aumentare la curiosità del pubblico, sempre più impaziente di scoprire tutto ciò che avrà da dire la presentatrice.

Tuttavia, chi si aspetta una Ilary battagliera verrà probabilmente deluso: in un’intervista a Il Messagero, il regista Tommaso Deboni ha già anticipato che la Blasi non si sarebbe lasciata andare a dichiarazioni troppo sconvolgenti o ad affondi profondi nei confronti dell’ex marito. A questo punto, non resta che attendere giovedì 24 per scoprire ciò che riserverà il tanto atteso docufilm targato Netflix.