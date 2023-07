Ilary Blasi in Brasile delude una fan, poi in mare resta senza fiato

Ilary Blasi si trova in vacanza in Brasile con il fidanzato Bastian Muller. A grande sorpresa la conduttrice ha avuto un incontro ravvicinato con le balene. In queste ore ha condiviso sui social network alcune immagini che ritraggono il grosso cetaceo a poca distanza da lei. Allo stesso tempo, però, una fan si è lasciata andare a uno sfogo, in cui si dichiara abbastanza delusa. Tra i commenti dell’ultima foto da lei condivisa su Instagram, è possibile notare il messaggio di questa signora indignata.

Scendendo nel dettaglio questa fan ha raccontato di aver incontrato Ilary in Brasile. L’incontro, però, non è stato per nulla piacevole, anzi. La signora ha spiegato che le avrebbe fatto piacere avvicinarsi a lei per salutarla, ma il suo labiale le ha fatto capire in modo chiaro che non avrebbe dovuto farlo.

“Buonasera volevo far presente che al momento dello scatto della foto eravamo lì e ti abbiamo riconosciuta, ci avrebbe fatto piacere avvicinarci e salutarti, ma il tuo labiale (non molto elegante) ci ha fatto capire che non era il caso e ci siamo allontanati”

Non è finito così lo sfogo di questa fan. Infatti, la donna ci ha tenuto a precisare che un personaggio pubblico è tale proprio per chi lo segue. “Sono rimasta delusa”, ha continuato la fan. Il commento in questione ha subito catturato l’attenzione di molti altri seguaci di Ilary Blasi su Instagram.

Da una parte c’è chi si schiera dalla parte di questa fan, dicendosi indignato per tale comportamento. Dall’altra, invece, ci sono fan che appoggiano in pieno la reazione di Ilary. Sebbene sia un personaggio pubblico, non è comunque obbligata a scattare foto o ad avvicinarsi ai fan. Questo ciò che molti pensano.

Qualcuno ha fatto anche presente di aver incontrato varie volte la Blasi, che si sarebbe mostrata – al contrario – sempre molto disponibile. Dunque, il racconto fatto da questa fan delusa ha decisamente diviso il pubblico che segue la conduttrice, che proprio qualche giorno fa è stata al centro delle notizie di cronaca rosa per via di una speciale foto condivisa da Francesco Totti.

A parte le polemiche, Ilary continua a godersi la sua vacanza di relax con il suo Bastian Muller, tra cene di lusso e passeggiate. Nelle scorse ore, la coppia ha trascorso del tempo a bordo di una barca in Brasile. Come ha mostrato la Blasi su Instagram, è rimasta sorpresa nel vedere una balena così vicina a loro.

Ilary è riuscita a riprendere tutto con il suo cellulare, mentre la balena si è fatta ammirare nella sua bellezza nelle acque cristalline del Brasile. “Eccola, eccola! È enorme”, ha esclamato la conduttrice sorpresa da questo meraviglioso spettacolo.