Ilary Blasi impone un divieto sui figli a Noemi Bocchi? La mossa

C’è un divieto che Noemi Bocchi deve rispettare? Questa la domanda che molti utenti Instagram si stanno ponendo in queste ore. Le ultime foto condivise dalla fidanzata di Francesco Totti e da Ilary Blasi appaiono come delle frecciate. Scendendo nel dettaglio, nelle scorse ore, la conduttrice ha condiviso una foto della figlia Isabel, la più piccola, mostrando però solo i suoi piedi.

“Finalmente”, ha scritto la Blasi, che si è appena ricongiunta con la bambina. Infatti, Isabel ha trascorso una vacanza in America con papà Francesco, i fratelli Cristian e Chanel, e Noemi. Quest’ultima ha portato con sé i suoi due figli. Nel frattempo, Ilary si è goduta la sua vacanza in Brasile con il fidanzato Bastian Muller.

La piccola Isabel ha avuto modo di divertirsi con i figli della fidanzata di papà, che pare abbiano più o meno la sua stessa età. Per questo motivo, sembra che abbiano intanto stretto un’amicizia. Ilary Blasi è gelosa per il tempo che la bambina trascorre insieme a Noemi Bocchi e ai suoi figli?

Molti fan sono convinti di questo, mentre la fidanzata di Totti sta facendo parlare con l’ultima foto condivisa sul suo profilo ufficiale di Instagram. Qui ha pubblicato uno scatto che ritrae i suoi due figli e Isabel insieme in aeroporto. Ma mentre i volti dei suoi due bambini sono in evidenza, quello della figlia più piccola di Ilary è stato volutamente oscurato da Noemi con un emoji.

Questa è la prima volta che accade una cosa del genere. In passato, la Bocchi ha condiviso più volte foto che ritraevano i bambini insieme, ma non aveva mai oscurato il volto di Isabel. Certo, Ilary e Totti hanno sempre cercato di tenere lontani dai riflettori i loro tre figli. Nonostante questo, con i loro profili social negli ultimi tempi non hanno mai nascosto i loro volti.

Dunque, oggi la mossa di Noemi Bocchi è apparsa alquanto strana. La decisione di oscurare il volto della bambina potrebbe essere arrivato anche da Francesco Totti, ma molti non trovano il senso di condividere una foto così a questo punto. Per tale motivo, c’è chi è convinto che lo scatto rappresenti una frecciata per Ilary.