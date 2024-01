Ilary Blasi: il commento velenoso di Luxuria non tarda ad arrivare

A Pomeriggio 5 si è parlato dei nuovi sviluppi del matrimonio ormai finito tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Questa mattina, su Il Messaggero, Cristiano Iovino, l’uomo con cui la conduttrice avrebbe tradito suo marito, ha parlato per la prima volta. In trasmissione Myrta Merlino e Vladimir Luxuria, presente come opinionista, hanno dato dei pareri abbastanza velenosi sulla vicenda.

Entrambe non hanno commentato positivamente la vicenda, reputano anche che la situazione sia poco chiara, ma che al tempo stesso diventa sempre più avvincente cercare di capire cosa c’è dietro questa storia che sembra una fiction. Ma Myrta ci ha tenuto a sottolineare come spesso ci si dimentica che in mezzo ci sono dei figli. Probabilmente questi stanno soffrendo nell’essere sotto l’occhio del ciclone e nel vedere i genitori che si fanno i dispetti a vicenda: “Sembra una soap opera, ogni volta ci sono nuovi sviluppi, ma è vita reale. In tutto ciò spesso non si pensa che in questa storia ci sono anche tre ragazzini. […] Mi sento di dire solo che io contino a pensare ai tre figli”.

Vladimir, invece, è stata più velenosa e non crede molto alla versione di Ilary, ancor di più non pensa che tra i due ci sia stato solo un breve flirt. Inoltre, l’opinionista non si capacita del fatto che la Blasi abbia preferito il personal trainer a Totti.

“Vero che sembra una telenovela e ogni volta si aggiunge un protagonista diverso. Io non so proprio se Ilary ha preso il caffè, anche l’ammazzacaffè o altro con questo bel giovane. La verità la sanno soltanto loro. Cosa ha in più questo Cristiano rispetto a Francesco Totti? Forse che ha tanti tatuaggi e un fisico che è una lezione di anatomia. Però io dico una cosa. Come mai questo ragazzo parla solo adesso? Perché da tanto tempo si vociferava di questo presunto flirt tra lei e il personal trainer. Come mai adesso? Lui si giustifica dicendo che è stato citato in giudizio. Ma è questo? Comunque chi non si farebbe una lezione di aerobica da uno così? Se ti annoi puoi sempre leggere le figurine”

Luxuria si chiede, giustamente, perché Iovino proprio ora abbia deciso di parlare. Perché è vero che è stato spesso nominato, soprattutto da Fabrizio Corona, ma è pur vero che Ilary non ha mai fatto il suo nome. Probabilmente teme, come tanti altri, le scottanti rivelazioni che verranno fatte nel libro Che stupida, la mia verità che uscirà il 30 gennaio. Intanto la conduttrice sarà ospite a Verissimo domenica 28 gennaio e probabilmente risponderà anche alle dichiarazioni di Cristiano.

La confessione di Iovino

Il personal trainer ha svelato alcuni retroscena scottanti della liason avuta con la conduttrice. Secondo quanto ha raccontato, non si sono visti una sola volta ma hanno avuto dei rapporti più intimi, ma con poca frequenza. Si vedevano quando potevano, in base agli impegni lavorativi.

Inoltre, ha confessato che era a conoscenza della delicatezza della situazione, ma pensava che il matrimonio fosse agli sgoccioli, altrimenti non si sarebbe messo in mezzo. Al tempo stesso, ha sempre cercato di tenere nascosto questo flirt per paura che finisse anche lui sotto l’occhio del ciclone, cosa che sta accadendo ora.

Ha deciso di parlare perché è stato coinvolto e tutti gli indizi portano lui. Ma sostiene anche di esserci rimasto male perché pensava che Ilary lo avvisasse prime dell’uscita di Unica, dato che, indirettamente, ha parlato anche di lui. Cosa che invece la conduttrice non ha fatto.