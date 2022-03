Ilary Blasi, i jeans sontuosi indossati alla finale del GF Vip: marca e prezzo

Sono finiti i tempi in cui le conduttrici televisive dovevano per forza sfoggiare abiti elegantissimi in prima serata, con spacchi vertiginosi e pizzi. Oggi, non è raro che le presentatrici di punta di alcune reti optino per dei look più casual e meno “pesanti”. Esempio fresco fresco arriva dalla finale del Grande Fratello Vip 6, in cui Ilary Blasi, ospitata da Alfonso Signorini per lanciare L’Isola dei Famosi 2022 (inizierà lunedì 21 marzo), è sbarcata in studio con un look tanto sportivo quanto glamour. La moglie di Francesco Totti ha indossato una semplice t-shirt bianca e un paio di jeans over e a vita bassa, ricoperti di cristalli multicolor; una chicca che arriva dalla collezione S/S 2022 di Philipp Plein. Il tutto abbinato a un paio di décolleté total pink, per la precisione un modello griffato Le Silla, con un sottilissimo tacco “metallico”

I jeans sfavillanti di Ilary hanno subito catturato l’attenzione dei telespettatori, anche perché difficilmente non li si nota. Come poc’anzi accennato sono firmati Philipp Plein, stilista tedesco innovativo che dal 1999 crea prodotti di moda e lusso, unici e riconoscibili, che hanno reso il marchio un successo globale. Il brand, oggi, è un punto di riferimento per tutti coloro che amano la contemporaneità e uscire da schemi e stereotipi del passato.

In particolare, i jeans indossati dalla Blasi, fanno parte della collezione Philipp Plein Primavera/Estate 2022 che è influenzata dallo spirito alternativo della West-Coast americana, regno della musica di Travis Barker. Il fine dello stilista tedesco, con questa ultima collezione, è quello di esplorare mondi e colori differenti, attraverso le grafiche e i temi cromatici dei capi.

Ilary Blasi, i jeans Philipp Plein indossati alla finale del GF Vip 6: prezzo stellare

Capitolo prezzo: si tratta di jeans alla portata di tutti? Assolutamente no. Nello shop online di Philipp Plein, l’articolo specifico sfoggiato dalla conduttrice romana non è rintracciabile, ma pantaloni simili hanno tutti prezzi da capogiro per un costo che si aggira dai 1.200 agli oltre 1.500 euro. Insomma, trattasi di roba extra-lusso e non acquistabile per i comuni mortali.