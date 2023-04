Ilary Blasi scaglia arco e frecce in direzione dell’ormai ex marito Francesco Totti con una nuova Instagram Stories velenosa? Nel pomeriggio di oggi la conduttrice ha condiviso un selfie via Instagram Stories con il dito davanti alla bocca e uno “shhh” come didascalia, invitando “qualcuno a caso” a stare zitto. Considerata la tempistica, ovviamente, sembra piuttosto evidente che il destinatario di questo misterioso messaggio sia proprio “Er Pupone”, che dopo aver parlato a lungo (tutti ricordano, a proposito, l’ormai celebre intervista al Corriere) ora se ne dovrà stare zitto. Qui sotto lo scatto condiviso poche ore fa dalla presentatrice.

Già, perché appena 24 ore fa è stata battuta da tutti i principali mezzi di informazione la notizia secondo cui l’ex capitano della Roma avrebbe perso la prima udienza in tribunale contro l’ex moglie. La corte ha infatti concesso a Ilary sia l’enorme villa all’Eur dove la coppia aveva vissuto insieme ai tre figli, oltre ad un assegno mensile di 12.500 euro e la custodia stessa dei figli.

Tutte le richieste di Totti, perlomeno per ora, sono state respinte. Lo sportivo aveva chiesto tra le altre cose di poter tenere la casa all’Eur, ma aveva anche accettato di pagare un assegno alla moglie per il mantenimento dei figli decisamente inferiore alle richieste di Ilary. Almeno fino alla fine del processo, inoltre, Francesco Totti dovrà attenersi ad un calendario specifico per poter incontrare la figlia più piccola, Isobel. Diverso il discorso per gli altri due figli Chanel e Cristian, che Totti potrà invece incontrare senza limitazioni.

Quella pubblicata su Instagram oggi non è nemmeno l’unica frecciatina recente che Ilary Blasi ha lanciato all’ex. Già nel corso della prima puntata de l’Isola dei Famosi, la conduttrice ha mandato una stoccata a Totti sottolineando che nella sua vita molte cose sono cambiate.

La celebre Instagram Stories sui rolex

In tempi non sospetti, tra l’altro, Ilary aveva lanciato altri messaggi subliminali a Totti anche in un’altra occasione. La presentatrice si era mostrata ammiccante davanti ad un negozio di rolex, citando il celebre “furto” ai danni dell’ex di cui si sarebbe resa protagonista per ripicca nei suoi confronti.