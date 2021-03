Ilary Blasi gaffe a L’Isola. Il tapiro di Striscia la Notizia (Video)

Tra i momenti cult del primo appuntamento con L’Isola dei Famosi 2021 vi è la gaffe di Ilary Blasi. La conduttrice, che conduce per la prima volta il reality show dopo Alessia Marcuzzi, deve prendere confidenza con i luoghi dell’Isola. Nel momento solenne di presentazione della Palapa, il posto principale delle dirette in prima serata del reality e che governerà tutte le dinamiche del gioco, la moglie di Francesco Totti è inciampata:

“Adesso è arrivato il momento di mostrarvi uno dei luoghi più solenni dell’Isola dei famosi. Vi faccio entrare tutti nella Patata”

Immediate la reazioni di Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi, del pubblico in studio, quello social e dei telespettatori da casa, che non sono riusciti a trattenere le risate. Anche Ilary ha fatto fatica a trattenerle dopo essersi conto dell’errore commesso in diretta. Striscia la Notizia ha consegnato il tapiro d’oro alla Blasi e la conduttrice ha dichiarato:

“Doveva essere un momento catartico, solenne, molto importante anche perché per la prima volta veniva mostrata la palapa al pubblico a casa… E invece…”

Una serata di doppi sensi che hanno coinvolto la padrona di casa. Dopo aver mandato in onda il filmato in cui il Visconte Giglielmotti confessava la sua passione per Elisa Isoardi, Ilary l’ha bacchettato e, riferendosi a quanto confessato dal naufrago poco prima, ha aggiunto: “Lei ha detto che dura poco”.

Isola dei Famosi ascolti: Scheri si complimenta con Ilary Blasi per l’ottimo debutto

Ottimo inizio per L’Isola dei Famosi come dimostrano gli ascolti tv di ieri, 15 marzo 2021. Ma i dati anche registrato il boom di Makari, nuova fiction di Rai 1 con Claudio Gioè. Il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri ha fatto degli apprezzamenti visti i risultati toccati dopo due anni di stand-by del reality show. Nel comunicato, in particolare, si legge che L’Isola dei Famosi è tornata per portare leggerezza e divertimento.

La Blasi, con la sua consueta ironia insieme a Zorzi, Zanicchi e Lamborghini, ha guidato con ritmo ed energia i concorrenti naufraghi. Un viaggio iniziato con successo. Scheri ha ringraziato, infine, il team produttivo. Gli ascolti dell’Isola si manterranno stabili o caleranno sotto il 20% di share? Ricordiamo che ci saranno due puntate a settimana in prima serata, il lunedì e il giovedì, esattamente come accaduto per la quinta edizione del Grande Fratello Vip ormai archiviata dopo sei mesi circa in onda.