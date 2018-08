Ilary Blasi e Francesco Totti sempre più innamorati: le foto delle vacanze bollenti

Ilary Blasi e Francesco Totti, vacanze all’insegna della passione: le foto fanno aggiudicare loro il titolo di “Coppia più calda dell’estate”

Ilary Blasi e Francesco Totti sono probabilmente una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo. Da quando si sono uniti in matrimonio, infatti, il sentimento che li lega si è andato sempre di più rafforzando. Ancora oggi, a distanza di anni, Ilary e Francesco appaiono innamorati e complici come il primo giorno. Le foto pubblicate dal giornale Chi, per esempio, mostrano una passione mai persa. Scatti bollenti che, oggi, hanno spinto il settimanale ad assegnare loro il titolo di “Coppia più calda dell’estate”.

Ilary Blasi e Francesco Totti, una passione che dura da anni: voglia di allargare la famiglia?

La passione immortalata dall’occhio vigile dei paparazzi ha spinto il settimanale di Alfonso Signorini a farsi alcune domande sulla coppia. Totti e Ilary stanno forse pensando ad allargare la famiglia? I due potrebbero presto decidere di regalare un altro fratellino o un’altra sorellina a Chanel, Cristian e Isabel? La Blasi intanto, interpellata sull’argomento, di recente si è limitata a fare dell’ironia. “Quest’anno mi hanno dato in dolce attesa una decina di volte” ha dichiarato la conduttrice a Chi “Ma niente. Non cresce nulla. Tutto fermo”.

Grande Fratello Vip: Ilary Blasi pronta per la terza edizione del reality

Dopo l’estate (in realtà già da fine agosto) Ilary Blasi dedicherà tutto il suo tempo e le sue energie al suo ritorno al Grande Fratello Vip. Parlando del cast dei concorrenti che prenderanno parte a questa terza edizione del reality, in una recente intervista rilasciata a Chi, la conduttrice aveva parlato della sua intenzione di puntare tutto sullo scontro generazionale. Una mossa questa che, già l’anno scorso, era ben riuscita alla produzione del programma. Sarà la sua carta vincente anche quest’anno? Per scoprirlo, ovviamente, non ci resta che aspettare.