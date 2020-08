Ilary Blasi e Totti, bacio di fuoco. Francesco: “Sembravi un piranha” (foto)

La passione brucia sempre ardentemente tra Ilary Blasi e Francesco Totti, una delle coppie celebri più apprezzate e seguite del Bel Paese. C’è chi viene spossato e prosciugato dalla vita coniugale con l’incedere degli anni e chi, come loro, (sono convolati a nozze 15 anni fa e hanno tre figli) mantiene intatto il sentimento e la voglia di viversi nonostante il trascorrere del tempo. Ecco allora che non è una sorpresa vedere la conduttrice in forza a Mediaset e l’ex capitano giallorosso baciarsi in modo rovente al mare, come se fossero due adolescenti alla scoperta delle prime effusioni romantiche. La carica è proprio quella di due giovanotti ed è stata documentata con uno scatto su Instagram. Soprattutto la Blasi è la parte più focosa della coppia. L’ex Letterina infatti affonda (forse troppo) le labbra in quelle di Francesco (beata passione) che ‘colpito e affondato’ si lascia andare all’ironia: “Mi sembravi un piranha”. A seguire faccine spassose e cuoricini.

Ilary Blasi e Totti, passione in Costa Azzurra

Il siparietto romantico si è svolto in Costa Azzurra, a Cannes, dove la coppia sta trascorrendo le vacanze senza farsi mancare gite da Le mille e una Notte in yacht. Prima di sbarcare in terra francese, Totti e Ilary si sono rilassati a Capri e Sabaudia. E in ogni tappa delle ferie non è mancata intesa e feeling. Il rapporto non sembra conoscere battute d’arresto né crisi. Sicuramente in 15 anni di matrimonio ci saranno stati alti e bassi, come per qualsiasi relazione. A colpire però – in un periodo in cui le coppie si uniscono e scoppiano alla velocità della luce – è che mai il legame è stato messo in discussione. Viva l’amore coniugale!

Totti e Ilary, amore 4.0

Da diverso tempo a questa parte l’ex calciatore e la moglie sono molto attivi sui social, dove hanno incrementato anche le ‘pillole romantiche’ da divulgare ai milioni di fan che li seguono quotidianamente. Il tutto senza mai prendersi troppo sul serio. E forse il segreto del loro fortunato e duraturo amore è proprio quello: vivere la relazione con spensieratezza, senza alcuna noiosa vena melodrammatica.