Ilary Blasi fiume: “Mediaset? Parlo io, rifiuti e perché non ci torno”

Ilary Blasi è tornata a parlare della sua decisione riguardante la scelta di prendersi una pausa dalla conduzione televisiva. Per anni è stata una delle colonne della rete ammiraglia Mediaset, Canale 5. Nelle ultime due stagioni la si è vista sempre meno. Sono circolate diverse indiscrezioni. Quella più rumorosa ha raccontato che sarebbe stata messa ai margini per volere di Pier Silvio Berlusconi che si sarebbe legato al dito il fatto che la conduttrice romana abbia concesso l’esclusiva a Netflix, e non a Mediaset, per raccontare i dettagli della fine del matrimonio con Francesco Totti (la Blasi ha prima girato “Unica” e poi “Ilary”, in uscita il 9 gennaio sulla piattaforma statunitense). Al magazine Chi, l’ex Letterina di Passaparola ha però fornito una versione differente, lasciando intendere che la decisione di allontanarsi dalla conduzione è dipesa da lei e non da altri. Con il settimanale ha anche parlato ampiamente del legame con il fidanzato Bastian Muller.

Ilary Blasi e i no a Mediaset: perché ha rifiutato due conduzioni

Secondo gli ultimi rumors Ilary avrebbe rifiutato sia la conduzione de La Talpa e sia quella de L’Isola dei Famosi 2024. Su tale questione è intervenuta la stessa Blasi: “È difficile spiegare, ti devi entusiasmare ai progetti. Se capisci che il tuo posto non è quello, non devi prenderlo per forza. Sono più i “no” che dico e ogni volta mi prendo il rischio, vado a istinto. Anche quando finì Passaparola, non ho mai accettato programmi sportivi, era scontato. Ho scelto di non farlo. Poi in tv non recito una parte. A tanti non piaccio ma Ilary è uno stile di vita”. Dunque la Blasi ha confermato che in realtà non è stata messa ai margini da Mediaset; è stata lei stessa ad eclissarsi in quanto desiderosa di nuovi stimoli professionali. Nei giorni scorsi ha inoltre dichiarato che per il momento non ha intenzione di tornare a condurre alcun programma. Ha anche smentito che l’amicizia storica con Silvia Toffanin è in crisi, come invece sussurrato da alcuni presunti ben informati.

L’amore per Bastian Muller

Con Chi Magazine ha anche affrontato il tema relativo all’amore vissuto con Bastian Muller, imprenditore ed ex modello tedesco. La scintilla è scattata all’aeroporto di New York. Lui, quando l’ha incontrata, le ha chiesto il contatto Instagram senza sapere che fosse famosa. Lo ha scoperto solamente dopo, ritrovandosi chiacchierato a più non posso dal gossip del Bel Paese. “Bastian mi fa sentire unica. Si dice tanto che i tedeschi sono freddi, ma lui è molto romantico, più romantico di me”, ha rivelato la Blasi, ribadendo che Muller non sapeva che lei era una conduttrice televisiva famosa in Italia. “In Germania conoscono solo Michelle Hunziker”, ha puntualizzato Ilary.