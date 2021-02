Ilary Blasi fa il punto sull’Isola dei Famosi: cast, opinionisti e inviato

L’Isola dei Famosi scalda i motori, l’11 marzo, data in cui il reality decollerà ufficialmente in prima serata su Canale 5, si avvicina e Ilary Blasi ha voglia di cominciare. Anche perché tra scelte lavorative e pandemia, è ferma ai box da diverso tempo, circa un anno e mezzo. Ora però è giunto il momento di tornare in pista e di dare una lustrata alla show che ha già alle spalle ben 15 edizioni. Intervistata da “Tv Sorrisi e Canzoni”, la moglie di Francesco Totti dice di essere “carichissima”.

Sul cast sono uscite diverse indiscrezioni. Ilary tiene la bocca ben cucita e non ufficializza alcun concorrente. Però qualche indizio interessante lo dà: i naufraghi saranno 16 e la maggior parte saranno “inediti”, cioè non hanno mai preso parte a un reality. La Blasi parla di selezione ferrea e difficoltosa, proprio dettata dalla ricerca di novità assolute. Inoltre lancia un monito: l’intenzione è quella di tornare allo spirito originario dell’Isola, quello in cui si “soffrirà la fame” e la “lontananza delle comodità”.

Capitolo inviato, che al momento rimane un incognita: il posto era stato offerto a Giulio Berruti, fidanzato dell’onorevole di Italia Viva Maria Elena Boschi, e anche al navigato Alvin, che già aveva ricoperto tale ruolo. Entrambi però hanno declinato l’offerta perché hanno preferito dedicare i propri ‘servigi’ professionali ad altri progetti. Si sono poi fatti largo i nomi di Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti. Ilary si limita a dire che “sarà una sorpresa”. Si resta in attesa.

Spazio quindi agli opinionisti: anche in questo frangente niente nomi. Lady Totti spiega che non sa quanti saranno, ma che ha in mente un accostamento “vecchio-nuovo”, vale a dire un “volto familiare” e una “mente più giovane”.

Non si sa nemmeno se ci sarà il pubblico in studio. Naturalmente la Blasi si augura di sì perché, avendo anni e anni di esperienza sul campo, sa che il calore o il gelo del pubblico presente fa “capire cosa percepisce”. Dall’altro lato riflette sul momento delicato che sta attraversando l’Italia e specifica che ogni decisione presa da Mediaset sarà accettata da lei di buon grado. Se non ci sarà nessuno in studio, pazienza: si farà di necessità virtù, in qualche modo. Anche perché di alternative non ce ne sono.