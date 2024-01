Ilary Blasi, estratti di Che Stupida: video cancellati e ‘torture’ all’alba

Che stupida è in vendita. L’attesa autobiografia di Ilary Blasi, in cui sono contenuti dei passaggi curiosi sulla fine del matrimonio con Francesco Totti, è ora accessibile al pubblico. Qui verranno riportati alcuni stralci cruciali che ha scritto la conduttrice in merito alla conclusione del rapporto con l’ex capitano della Roma. Nella versione data dall’ex moglie ‘Er Pupone’ ne esce con le ossa rotte. Secondo l’ex Letterina di Passaparola l’ex atleta ha mentito spudoratamente, arrivando a giurare sui figli di non avere l’amante. Il resto è storia recente: la separazione, Totti che esce allo scoperto con Noemi Bocchi e l’inizio della battaglia in tribunale con Ilary.

Totti contro Dagospia

Fu Dagospia per primo a parlare di Noemi Bocchi. La Blasi all’epoca, grazie alle rassicurazioni di Totti, non crebbe all’indiscrezione. Però chiede spiegazioni: “Amici e parenti mi inviavano il link a un nuovo articolo di Dagospia, intitolato “Raccontacene un’altra, Ilary!” La Blasi si fa ospitare dall’amichetta Silvia Toffanin a “Verissimo” per rompere il silenzio sulla crisi con Totti e dare la sua versione mejo di un film fantasy”. Insistevano.

Il racconto prosegue: “Secondo loro era tutto vero: Noemi Bocchi era l’amante di Francesco. E io avrei mentito su tutta la linea. Inoltrai il link a Francesco, commentando “Dagospia rosica. Ha fatto un nuovo articolo con foto vecchie e dice: ‘Ilary raccontacene un’altra’”. A questo punto avviene qualcosa che alla Blasi risulta stranissimo. La risposta data dall’allora marito fu alquanto controversa:

“La sua risposta mi lasciò interdetta: mi scrisse che, se così mi invitavano a fare, avrei dovuto raccontarne un’altra. Che?! Un’altra cosa? Esiste un’altra versione della storia? Ma la verità non ha versioni: o hai l’amante o non ce l’hai. Era possibile che fosse tutto vero? Francesco, il mio Francesco, quello che mi aveva sostenuto sempre, che si era sciroppato dietro le quinte tutte le puntate del “Grande Fratello VIP” perché sapeva quanto ci tenevo e voleva esserci mentre realizzavo il sogno di condurre un reality, mi avrebbe mandato a schiantarmi in quel modo? Dovevo aver capito male. Con i messaggi succede, no? Secondo mio marito non dovevo preoccuparmi, un giorno avrebbe incontrato i giornalisti di Dagospia e gli avrebbe sputato in faccia. Gli dispiaceva solo che non sarebbe accaduto presto”.

I video cancellati dalla villa dell’Eur

Furono giorni di fuoco per Ilary che però, allora, seppur iniziava a sospettare, prediligeva credere all’uomo che aveva sposato. Così insistette per far sì che Totti smentisse pubblicamente le voci relative all’amante. In Che Stupida la Blasi sottolinea che volle che prese una posizione netta. “Spesso avevo condiviso la sua posizione — scrive la conduttrice — una smentita è una mezza verità e rimanere zitti era anche un modo per non dare peso e credito a voci infondate”. Ma alla fine Blasi insistette: “C’era di mezzo una persona vera””.

Totti alla fine smentì con un video su Instagram realizzato con l’allora moglie. All’epoca però i più attenti notarono che l’ex stella giallorossa non fu per nulla convincente. Era la sera in cui la coppia andò a cena da “Rinaldi al Quirinale”. Lei le chiese pure di giurargli che fosse tutto falso l’affaire Noemi Bocchi: “Tutto inventato di sana pianta, quindi…?”. E “lui giurò, giurò sui nostri figli”.

Altro passaggio curioso del libro è quello in cui Ilary racconta che Totti avrebbe cancellato dei video dal sistema di sorveglianza della loro villa all’Eur. Era il periodo in cui la conduttrice decise di andare in vacanza in Africa e la notizia della separazione rimbalzava ovunque.

L’ex calciatore, sempre secondo la versione dell’ex moglie, avrebbe offerto grigliate nella casa di famiglia. E tra i presenti — hanno spiegato la madre della conduttrice e la tata — c’era pure Noemi Bocchi. Totti avrebbe tentato di celare tale fatto cancellando i filmati delle telecamere di sorveglianza.

Le albe di “torture” per Cristiano Iovino

Ilary scrive che a un certo punto la situazione era diventata insostenibile. Soprattutto dopo che Francesco iniziò a dubitare che avesse un amante, individuato in Cristiano Iovino: “Passavamo le notti a discutere. A volte Francesco, ossessionato dal dubbio, mi svegliava alle due, alle tre del mattino per farmi a bruciapelo qualche domanda che mi aveva già posto di giorno, in modo da controllare se le risposte fossero coerenti. Dopo, riaddormentarsi era impossibile e finivamo per torturarci fino all’alba, riversandoci addosso delusione, rabbia, insoddisfazione, paura”.

Infine la Blasi afferma che a Natale 2021 propose a Totti di concedersi un weekend romantico. Lui, però, rifiutò, preferendo fare altro. La conduttrice sentiva che c’era qualcosa di strano nell’aria. Quindi aggiunge che a cena a casa con amici si comportava normalmente, ma quando non c’era nessuno lui optava per uscire. E rientrava tardi. “Non poteva essere questione di lavoro: ce l’aveva con me”.