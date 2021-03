Ilary Blasi e Totti, retroscena sulla loro storia: “Lei non era convinta”

Ilary Blasi e Francesco Totti festeggeranno nel 2021 i loro primi sedici anni d’amore. La loro storia ha resistito al tempo, ai gossip e alle separazioni per lavoro. Ogni scossone non ha lasciato il segno. La conduttrice dell’Isola dei Famosi è una compagna instancabile e perfetta per l’ex Capitano della Roma, l’unica donna che il Pupone ha sempre voluto al suo fianco. Lei c’è sempre stata, c’è e continua ad esserci nonostante gli impegni della sua carriera in televisione, è riuscita sempre ad essere una vera colonna portante della loro famiglia. Quella che li ha uniti nel 2005 è stata una cerimonia grandiosa, seguita anche in diretta televisiva con degli speciali. Dal loro amore sono nati Cristian, il primogenito e unico figlio maschio, Chanel nel 2007 e Isabel nel 2016, voluta fortemente tanto che hanno aspettato qualche anno prima di mettere in cantiere un altro bimbo. Da qualche giorno è uscita la serie Speravo de Morì Prima, ispirata alla vita del campione della Roma. Ilary Blasi è interpretata da Greta Scarano che ha conosciuto in prima persona la presentatrice per entrare maggiormente nel ruolo. Nell’intervista rilasciata a Chi ha svelato un retroscena:

“All’inizio non era tanto convinta della relazione con Totti. Non voleva ritrovarsi nella gabbia di un cliché, diventare la ragazza di un calciatore”

Per la Scarano, la Blasi si è costruita la propria strada per essere indipendente da qualsiasi uomo. Sul suo ruolo di madre, invece, Greta ha svelato che è molto presente ma molto severa perché vuole che i figli crescano con la testa sulle spalle. Sta riscuotendo particolare successo Speravo de Morì Prima, la serie su Totti in onda su Sky dallo scorso 19 marzo 2021. A caricarsi della responsabilità di essere Francesco è Pietro Castellitto.

Ilary Blasi divide il pubblico dell’Isola dei Famosi: apprezzamenti e critiche

Da quando è tornata in televisione facendo il suo debutto all’Isola dei Famosi 2021 come nuova padrona di casa, Ilary Blasi sta raccogliendo apprezzamenti e dissensi da parte del pubblico anche sui social. C’è chi apprezza la sua simpatia, il suo essere ‘burinos’, la sua schiettezza nel dire le cose e il fatto di non nascondere le sue emozioni positive e negative, come per esempio quando si è spazientita con Akash in diretta, e chi invece non la vede di buon occhio, attaccandola di non essere una brava conduttrice. Ilary ha tutte le caratteristiche e le doti per stare davanti alle telecamere, forse più di qualunque altra collega.