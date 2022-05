Ilary Blasi e Lorella Boccia unite dalla gaffe, e il Web ride: cosa hanno detto

Lorella Boccia, conduttrice della 15esima edizione di Made in Sud, si è resa protagonista di una buffa gaffe durante la diretta dello show comico di Rai2. La ballerina 30enne ha aperto la terza puntata del programma, in onda oggi 2 maggio 2022, con un’espressione alquanto colorita in dialetto napoletano, forse credendo di non essere ancora in diretta. La frase incriminata, però, è stata ben udita dal pubblico presente in studio e a casa. Ecco cosa ha detto la Boccia e quali sono state le reazioni su Twitter degli attenti telespettatori. Poco dopo, su Canale 5, un’altra padrona di casa ha fatto sorridere il pubblico. Si tratta di Ilary Blasi, al timone de L’Isola dei Famosi.

Made in Sud, lo scivolone di Lorella Boccia

La gaffe di Lorella Boccia a Made in Sud ha avuto luogo proprio nel momento dell’apertura dello show, in onda in prima serata il lunedì di Rai2. Le telecamere del programma comico hanno inquadrato la conduttrice campana mentre si trovava nelle scale dello studio apparendo alquanto rilassata e distratta. Nell’attimo in cui è iniziata la puntata la Boccia ha pronunciato un sonoro “Che figur e’ m***a!”, suscitando l’ilarità generale.

Lo spettacolo deve continuare e così la ballerina è scoppiata a ridere, affrontando lo scivolone con filosofia e procedendo a salutare il pubblico e iniziare lo show. La 30enne, prima di introdurre i comici, si è subito collegata a distanza con il suo compagno di avventura al timone di Made in Sud, Clementino. Quest’ultimo, qualche ora prima della puntata, ha comunicato di doversi assentare dalla puntata in quanto, suo malgrado, ha contratto il Covid. La Boccia ha salutato il cantante 39enne, che ha detto di stare bene e di avere solo un po’ di tosse, e poi ha presentato il suo sostituto, presenza fissa nello show, Maurizio Casagrande.

Non si è ben capito perché la Boccia ha pronunciato queste parole. Non si tratta comunque di una gaffe grave, vista anche l’atmosfera gioviale e ridanciana di Made in Sud. Anzi, si potrebbe addirittura pensare che sia stato un modo, voluto, per strappare una risata al pubblico. O forse la 30enne stava commentando qualcosa che è accaduto poco prima dell’inizio della trasmissione, pensando di non essere ancora in diretta.

Gli utenti di Twitter, in ogni caso, hanno subito gridato alla “papera” parlando addirittura di “puntata sfortunata”. Alcuni hanno commentato spiritosamente, altri addirittura hanno approfittato per criticare la conduzione dell’ex danzatrice di Amici.

La Boccia comincia la serata con un fuorionda è una bella parolaccia.#madeinsud — Jack (@Grande__Jack80) May 2, 2022

“Che figura i me” inizio col botto #madeinsud — Vinsss (@hgvins) May 2, 2022

Isola dei Famosi 2022, Ilary Blasi e l’ennesima parola storpiata

Anche Ilary Blasi, durante la 13esima puntata de L’Isola dei Famosi 2022, è stata protagonista di un siparietto che non è andato inosservato. La conduttrice, prima di chiudere il televoto su Playa Sgamada, rivolgendosi a Ilona Staller, ha detto “nulla ti sco**ggia” al posto di “nulla ti scoraggia”, scoppiando subito a ridere accorgendosi dell’errore. Lo studio ha rumoreggiato e l’opinionista Nicola Savino ha commentato divertito l’accaduto, dicendo ironicamente che dopo di ciò sarebbe meglio che Ilary tornasse a casa.

Anche in questo caso il web, divertito, non ha potuto fare a meno di riprendere la frase incriminata, che probabilmente diventerà un meme, e riderci su.

ilary che ne sbaglia di ogni e conclude con “nulla ti scoreggia”, savino che prende le redini, valdimir fantastica come sempre, i primi piani sull’avvocato, ormai ciò che succede in studio quasi supera l’honduras #isola — мαятı ⚡︎ (@skairipa_o) May 2, 2022