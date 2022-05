Ilary Blasi e l’estroso outfit total pink all’Isola dei Famosi: marca e prezzo

Ilary Blasi continua a optare per outfit originali ed estrosi. Nel corso della puntata de L’Isola dei Famosi in onda venerdì 6 maggio, il volto Mediaset ha sfoggiato un paio di pantaloni e una canotta total pink. Una scelta che naturalmente non è passata inosservata visto che il rosa shocking non è colore anonimo. Chi ama l’universo della moda e del fashion, avrà sicuramente notato che gli abiti fanno parte di una delle collezioni della prestigiosa “Alice + Olivia, azienda con sede negli Stati Uniti d’America, più precisamente a New York City. Per quel che riguarda il prezzo, i capi non sono proprio alla portata di tutti. Come rivelato del sempre puntuale profilo Instagram “Closet Italy”, la canotta con spalline costa 308 euro mentre i pantaloni sono acquistabili sborsando 325 euro. Totale dell’outfit 633 euro, una cifra non accessibile ai più.

La moglie di Francesco Totti, per l’ennesima volta, ha puntato su un brand giovanile e all’avanguardia. “Alice + Olivia” è un’azienda di abbigliamento contemporaneo con sede a New York City. Al vertice della casa di moda c’è la famosa designer Stacey Bendet. Il marchio, che è conosciuto a livello globale, ha vent’anni di storia, essendo stato lanciato nel 2002. Al momento i capi di “Alice + Olivia” sono venduti in oltre cinquanta Paesi.

Fin dal principio, l’azienda ha puntato su una linea di pantaloni allettanti. Nel 2002 fu lanciata la prima collezione, che ha avuto 20 capi. Teatro della sfilata fu la Russian Tea Room. I pantaloni del brand hanno guadagnato popolarità immediata, in parte grazie a il loro design originale e unico.

I pantaloni sono tutti con taglio slim fit, scelta volta a creare un effetto snello e sinuoso in relazione alla silhouette della gamba. Il brand, negli anni, è cresciuto parecchio fino a sbarcare sul mercato con una collezione completa di marchi lifestyle che includono prêt-à-porter, abiti, scarpe, accessori tecnologici e borse. Nella primavera del 2017, “Alice + Olivia” ha presentato la sua prima linea di occhiali che è stata creata in collaborazione con Eponym, un’azienda di occhiali di New York.