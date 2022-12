Ilary Blasi e il fidanzato Bastian, disastro sulla neve: che gaffe!

By

Romantica St. Moritz per Ilary Blasi e il nuovo fidanzato Bastian. La coppia ha deciso di ritagliarsi qualche giorno di relax nella nota località sciistica. Con la conduttrice Mediaset e l’imprenditore tedesco c’è anche Michelle Hunziker che, secondo i beninformati, avrebbe fatto da Cupido tra i due. Presente, inoltre, la piccola Isabel, la figlia che Ilary ha avuto sei anni fa dall’ex Capitano della Roma. Molto probabilmente alla bambina Bastian è stato presentato come un nuovo amico della mamma.

Nelle ultime ore Ilary Blasi ha mostrato su Instagram, come è sua abitudine da sei mesi a questa parte, numerosi dettagli e particolari del posto in cui si trova, mostrando scorci innevati, l’ingresso dell’hotel in cui alloggia, la sua favolosa camera con annessa veduta panoramica sulle montagne.

La gaffe di Ilary Blasi a St.Moritz

Fin qui tutto bene…peccato che l’ex moglie di Francesco Totti si sia resa protagonista di una vera e propria gaffe social! Ormai Ilary Blasi, con 2 milioni di follower su Instagram, è un’influencer a tutti gli effetti. Molte delle storie che posta sono dunque sponsorizzazioni, frutto di collaborazioni con brand e aziende.

E pure a St.Moritz, dove si è recata con il nuovo amore, Ilary Blasi avrebbe stretto degli accordi importanti. Nella story in cui mostra la sua stanza, l’ex Letterina di Passaparola ha scritto chiaramente che si tratta di un #suppliedby (fornito da, dicitura ormai obbligatoria per legge per i contenuti sponsorizzati).

Spesso questo tipo di contenuti vengono concordati con un social media manager o con il partner commerciale in questione, nel caso di Ilary l’ente del turismo svizzero, che fornisce indicazioni su cosa mostrare o cosa scrivere.

Ma nella storia della Blasi c’è un elemento di troppo, che plausibilmente tradisce un “copia e incolla” da un messaggio di indicazioni ricevuto per la pubblicazione.

Tra i tag e gli hashtag, c’è scritto infatti in maiuscolo un “GEOTAG St. Moritz”. Qui il partner le stava probabilmente indicando di taggare la località che la ospita, ma nella fretta a Ilary deve essere sfuggito ed è così scivolata sulla buccia di banana (foto in basso).