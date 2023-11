Ilary Blasi e il costume di Halloween: a Totti fischiano le orecchie

Ilary Blasi, nella serata di martedì 31 ottobre, ha voluto festeggiare Halloween in compagnia di alcuni amici e i loro bambini. La conduttrice televisiva ha documentato lo svolgimento della serata, nelle sue varie fasi, attraverso il proprio profilo Instagram. Non è passata inosservata, tuttavia, la particolare scelta del costume da parte di Ilary Blasi.

Ilary Blasi, la scelta del costume: provocazione a Totti?

La conduttrice televisiva, in compagnia della figlia più piccola, ha immortalato alcune decorazioni, pensate per l’evento, della location in cui si trovava: palloncini, ragnatele finte, maschere sulle sedie e specchi. Ilary ha quindi partecipato ad una cena a tema horror, ma è stata la scelta del costume indossato ad essere alquanto curiosa. La conduttrice televisiva, infatti, si è travestita da sposa cadavere.

Che il costume possa essere una piccola e simpatica provocazione a Francesco Totti per la fine del loro matrimonio? D’altra parte, è ormai noto come i due siano stati protagonisti di una separazione tutt’altro che tranquilla. Chissà se, e come, il calciatore reagirà alla particolare scelta di Ilary Blasi.

Ilary Blasi: futuro televisivo incerto

Nel frattempo, in molti si interrogano sul futuro della conduttrice in termini televisivi. Non è dato sapere, almeno per il momento, se Blasi sarà ancora alla guida de L’Isola dei Famosi nella prossima edizione. Ad esprimersi sull’argomento era stata recentemente Vladimir Luxuria, spiegando di non sapere nulla a riguardo, specialmente sul proseguimento del reality. Intercettata a fine settembre da Valerio Staffelli, era stata anche la stessa Ilary Blasi a dire la sua sul futuro.

Allo storico inviato di Striscia la Notizia, Blasi aveva ricordato come in questo periodo fosse solita rimanere ferma, mentre dall’altro lato non era sicura di poter condurre nuovamente L’Isola dei Famosi. A Mediaset non fanno più contratti faraonici e si viene pagati solo quando si viene scelti per un progetto tv. Fatto sta che se non si dovesse rifare L’Isola dei Famosi, per Ilary Blasi ci sarebbe il serio rischio di rimanere senza programmi, a meno che a Cologno Monzese non decidano di affidarle un altro show. Non resta che attendere, quindi, per capire se rivedremo o meno la showgirl sui canali Mediaset.