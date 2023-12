Ilary Blasi è davvero incinta? Emerge la verità, così stanno le cose

Da qualche giorno ormai si continua a parlare della presunta quarta gravidanza di Ilary Blasi. Negli ultimi giorni la conduttrice romana ha condiviso scatti e video della sua vacanza a Saint Moritz con il compagno, l’imprenditore tedesco Bastian Muller, e la figlia Chanel e in molti hanno trovato strano il fatto che la Blasi avesse scelto di non sciare, nonostante la sua bravura e passione per questo sport. A qualcuno è venuto in mente che il motivo potesse essere la cicogna in arrivo.

Da qui è letteralmente esploso il gossip e la prima a diffondere la notizia della presunta gravidanza di Ilary Blasi è stata Deianira Marzano. L’esperta di gossip ha divulgato lo scoop che spiegava perché la conduttrice ha preferito trascorrere il suo tempo negli accoglienti chalet di montagna, anziché dedicarsi a un po’ di sano sport. Ma sarà davvero così?

La verità sulla presunta gravidanza di Ilary Blasi

A quanto pare non è ancora arrivato il momento per dare il benvenuto a un nuovo membro della famiglia in casa Blasi-Muller. Ad affermarlo è stato Dagospia che, nella rubrica curata da Giuseppe Candela, ha smentito la presunta gravidanza di Ilary Blasi.

In molti a questo punto si staranno chiedendo come mai allora la conduttrice ha scelto di non sciare. Semplice, a bloccare Ilary sarebbe stato un problema fisico legato al menisco: “Ipotesi che viene esclusa da persone a lei vicine, perché non ha sciato? Tutta colpa di qualche problemino al menisco” ha scritto in proposito Candela. Brutto affare per la conduttrice dal momento che con tutta probabilità si tratta di un problema al menisco esterno, lesione che risulta essere incompatibile con lo sport e in particolare proprio con lo sci.

Insomma, niente cicogna all’orizzonte per Ilary e il compagno. In tanti però sostengono che sia solo rimandata, anche se sulla questione figli la Blasi è stata categorica qualche anno fa. Al tempo, l’ex marito Francesco Totti aveva palesato il desiderio di avere un altro figlio ma la conduttrice aveva detto basta. Insomma, pare difficile pensare che ora la Blasi possa averci ripensato ma mai dire mai.

Forse l’imprenditore tedesco, con il quale ha festeggiato da poco un anno di fidanzamento, potrebbe farle cambiare idea, ma attualmente nei piani di Ilary Blasi sembra esserci solamente la volontà di dedicare del tempo a se stessa e alle persone che ama, godendosi ogni attimo giorno dopo giorno.

Fiorello convinto che potesse nascere “Unico”

Solo questa mattina, mercoledì 13 dicembre, nel corso della puntata di VivaRai2!, Fiorello aveva ironizzato sulla notizia circa la presunta gravidanza di Ilary Blasi, inventando anche un nome particolarmente fantasioso per il nascituro.

“È una bella cosa quando nasce un bambino. Come lo chiamerà? Unico“ ha affermato con la sua solita ironia lo showman. Ovviamente il riferimento è al recente docu-film di Ilary Blasi, “Unica”, sulla separazione da Francesco Totti e i suoi presunti tradimenti con Noemi Bocchi. Dopo l’esilarante parodia intitolata “Unico – Quella volta che sbagliai salume”, Fiorello ha voluto tornare sull’argomento cogliendo l’occasione per fare dell’umorismo sul nome del prossimo figlio della conduttrice romana.

Ma non finisce qui perché lo showman qualche giorno fa aveva già ironizzato sulla notizia circa la presunta gravidanza dell’attuale compagna di Francesco Totti, Noemi Bocchi. In proposito lo showman aveva affermato: “Se femmina, si chiamerà Ripicca”. Ovviamente ora, per par condicio, non poteva esimersi dall’ironizzare anche su un altro presunto figlio di Ilary Blasi.