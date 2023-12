Ilary Blasi e Berlino: intervista curiosa, cosa si sono detti

Intervista inedita per Netflix, tra Ilary Blasi e Pedro Alonso, protagonista di Berlino. I due sono i volti più acclamati della piattaforma, al momento, grazie al documentario Unica e allo spin-off de La Casa di carta, di cui l’attore ne è protagonista e che sarà disponibile dal 29 dicembre.

Così il canale ufficiale di Netflix ha pubblicato questa intervista simpatica, dove la coppia inedita si prende “du spritz” davanti al Colosseo. Un mix tra romanaccio e spagnolo. Dove Ilary e Pedro si divertono a imparare la lingua o il dialetto dell’altra. E dove lei ci fa conoscere il personaggio di Berlino e l’attore che lo interpreta.

L’intervista inizia con i due protagonisti che si scambiano dei baci “dos come gli spritz“. Pedro contempla la bellezza di Roma e rivela di amare la lingua italiana. Mentre per Ilary lo spagnolo è sexy. Questa è la quarta volta per Pedro a Roma. Ha rivelato che la sua compagna è italiana e che ha il 10% di sangue italiano: “Abbiamo qualcos’altro in comune, oltre che essere due titoli su Netflix, possiamo dire di essere colleghi“, ha così commentato Ilary.

“Da diversi anni ho capito che la mia naturalezza da attore, non si manifestava nell’imitare, ma dovevo cercare i collegamenti con il personaggio che interpreto, non solo con Berlino. Tutto quello che dico con un personaggio come Berlino, è dentro di me, ma amplificato. Nella Casa di carta eravamo un gruppo di personaggi ed io ero lì, parte del gruppo, ma non al centro dell’azione. Quando appariva il mio personaggio, però, aveva molto peso. Ora il mio personaggio è al centro dell’azione, ma sono ancora circondato da un gruppo di attori. Oggi la serie si è più evoluta verso la commedia romantica“.

L’amore e il personaggio di Berlino

Poi Ilary ha toccato un argomento molto importante anche per lei: l’amore. Lui ha spiegato che l’incontro con la sua compagna è stato un colpo di fulmine così lei si è fatta dire una frase per conquistare e poi le è toccato insegnarne una a Pedro: “Ammazza quanto sei bona“. Ilary ha chiesto ad Alonso di poterle dire una frase come la direbbe Berlino, ma si è rifiutato, perché “troppo pericoloso” e “amorale“.

Così la conduttrice ha deciso di brindare a Berlino, promettendo all’attore che gli scriverà dopo averlo visto e gli ha augurato buona fortuna, o come si dice a Roma: “In cu*o alla balena”. Poi, nel fuorionda, Pedro ha chiesto il significato di quella frase.

Un modo inedito e simpatico per pubblicizzare una serie di punta Netflix e per dare maggior risalto alla Blasi che, dall’uscita del documentario, sta facendo molto discutere.