Ilary Blasi e Bastian, lui non è come sembra. Ecco cosa nasconde

Sia Ilary Blasi che Francesco Totti, dopo la fine del loro matrimonio, hanno trovato nuovi compagni di vita. Anzi, a dirla tutta, pare proprio che l’ex capitano della Roma la storia con Noemi Bocchi l’avesse iniziata mentre era ancora sposato con la Blasi. Ma questi sono dettagli, mettiamola così. Oggi entrambi vivono felicemente le loro nuove storie d’amore. Che per altro continuano ad avere molte assonanze. Infatti entrambe sono caratterizzate da viaggi di lusso, cene romantiche e spese folli. Ma c’è qualcosa che differenzia tantissimo la nuova compagna di Totti dal fidanzato di Ilary Blasi. Siete curiosi di sapere di cosa si tratta?

Noemi Bocchi ha l’abitudine di mostrare con grande soddisfazione, sui suoi canali social, gli acquisti folli. Ricordiamo, per esempio, che da pochissimo la signora Totti ha mostrato una lussuosissima macchina dal valore pari a quello di un appartamento (Noemi Bocchi: la foto dell’acquisto folle e il paragone con Ilary Blasi). Bastian Muller, compagno dell’ex letterina, sembra essere decisamente più parsimonioso. Non solo mostra pochissimo di sé stesso sulle pagine social ma mantiene ancora i suoi profili privati. Volete sapere quanti followers ha Bastian? Solamente 922. Bisogna rendere onore al parco atteggiamento del fidanzato di Ilary Blasi. Tutti (e dico davvero tutti) quelli che si fidanzano con personaggi più o meno noti si approfittano del ritorno mediatico.

Bastian riservato e follemente innamorato della sua Ilary

Questa riservatezza di Bastian a cosa è dovuta? Possibile che lui sia così sicuro della sua carriera lavorativa da non avere alcuna necessità dell’incremento sociale mediatico. Non si sa molto del profilo professionale del compagno della Blasi. Ma è evidente che non abbia alcun interesse a mostrarsi in tal senso. Potrebbe anche essere una volontà della coppia. Bastian vuole evitare di “oscurare” la figura dell’ex letterina accendendo un faro su di lui. Un atteggiamento che, diciamolo, lascia intendere una certa onestà di sentimenti da parte del tedesco.

Insomma Ilary Blasi ha scelto, per questa nuova avventura amorosa, una persona generosa e riservata. Le lodi tessute da Bastian nei confronti di Ilary, durante la docuserie omonima della Blasi pubblicata su Netflix, avevano già fatto intendere che dietro a quell’omone germanico battesse un tenero cuore innamorato. Chissà se si possa dire lo stesso della Bocchi? Non spetta a noi giudicare. Sarà il futuro a darci le giuste risposte!