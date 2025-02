Ilary Blasi e Bastian, ecco le fedine: foto e dettagli. E nozze siano!

Ilary Blasi e Bastian Muller sono letteralmente cotti l’uno dell’altra. Un’ulteriore prova che la coppia sta facendo sul serio è arrivata nella serata di San Valentino, con la conduttrice romana che, a gran sorpresa, ha pubblicato tra le sue storie Instagram una foto per nulla scontata. L’ex moglie di Francesco Totti ha divulgato uno scatto ultra romantico da Courchevel (esclusiva zona turistica delle Alpi francesi) in cui ha evidenziato che lei e il fidanzato hanno indosso le fedine. Pare che gli anelli se li siano scambiati lo scorso novembre, in occasione del traguardo dei loro due anni di fidanzamento.

Per chi non lo sapesse, la cosiddetta fedina è il simbolo di testimonianza dell’amore tra due innamorati. Altrimenti detto, quando si decide di indossarle significa che c’è il matrimonio in vista. Di fatto, da tradizione, le fedine anticipano lo scambio delle fedi che naturalmente avviene nel giorno delle nozze. Per farla breve, Ilary e Bastian, avendo scelto di mettere al dito le fedine, avrebbero deciso di sposarsi.

Prima però dei fiori d’arancio, la Blasi deve concludere il lungo e faticoso iter relativo al divorzio da Francesco Totti. Divorzio che, come è arcinoto, ha preso una brutta piega. I ben informati assicurato che quando la pratica sarà chiusa definitivamente, la conduttrice romana convolerà a nozze con il tenebroso imprenditore tedesco. Il fatto che Ilary nel giorno di San Valentino abbia voluto rimarcare che c’è stato lo scambio delle fedine suona come un annuncio vero e proprio inerente all’intenzione di diventare marito e moglie.

D’altra parte l’ex timoniera de L’Isola dei Famosi, in tempi non sospetti, ha dichiarato di non escludere in alcun modo la possibilità di essere protagonista di un secondo matrimonio. In particolare la Blasi ha sostenuto che, nonostante il legame con Totti si sia spezzato come tutti sanno, cioè non in maniera soft, la sua esperienza coniugale, nel complesso, non è stata affatto traumatica. “E poi dicono che il secondo matrimonio è più bello, quindi…”, sussurrò mesi fa nel corso di una chiacchierata concessa al Corriere della Sera. Tutto fa presupporre che con Bastian arriveranno i fiori d’arancio. E quindi, che nozze siano!