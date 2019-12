Ilary Blasi in confidenza: la verità sulla dieta e sulla crisi con Totti

Ilary Blasi rivela la sua dieta e parla delle presunte crisi con Francesco Totti

Ilary Blasi si è raccontata in una lunga intervista al settimanale F. L’ex conduttrice del Grande Fratello Vip ha parlato a lungo del suo lavoro ma soprattutto della sua famiglia. Una famiglia normale, molto spartana, in un mondo di lustrini e paillettes. Ma Ilary insieme al marito Francesco Totti ha sempre perseguito la strada della sobrietà ed è contenta dell’educazione che sta dando ai tre figli Cristian, Chanel e Isabel. La Blasi ha poi commentato le voci di crisi sul matrimonio che si susseguono da anni. La presentatrice ha ammesso che dipende da quello che mostra pubblicamente con il marito, ovvero tanta, troppa, riservatezza e pochi slanci d’amore.

Le parole di Ilary Blasi sul rapporto con Francesco Totti

“Perché sono anni che dicono che io e Francesco siamo in crisi? Perché siamo schivi. A volte i paparazzi sono così disperati che ci pregano di darci un bacio. Non abbiamo mai voluto, io mi vergogno, non amiamo le effusioni in pubblico”, ha spiegato Ilary Blasi alla rivista edita da Cairo Editore. “Ma quest’estate, in barca, abbiamo fatto un’eccezione. Con noi c’erano i nostri amici che ci hanno tenuto il gioco: appena vedevano i fotografi si nascondevano e ci davano il tempo: “Tre, due, uno, bacio”. È stato divertente. Ma non è che l’amore lo dimostri baciandoti. Ne ho viste tante di coppie fare effusioni e poi lasciarsi”, ha aggiunto.

Ilary Blasi smentisce la fake news sulla sua dieta

Ilary Blasi ha smentito la fake news che la vede sempre a dieta. “Io mangio sano che è diverso. Poi c’è anche il periodo in cui esagero, perché il cibo è al primo posto per me tra i piaceri della vita”, ha detto l’ex Letterina di Passaparola. Tra le tante cose Ilary ha pure chiarito che l’assenza ai funerali di Nadia Toffa era legata solo ed esclusivamente a dei precedenti impegni di lavoro.