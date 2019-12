Ilary Blasi: “Tributo a Nadia Toffa? Ecco perché non c’ero”. Silenzio rotto

Ilary Blasi, l’intervista: per la prima volta spiega il motivo dell’assenza al tributo dedicato a Nadia Toffa. Spazio poi alla vita ‘normale’ con Totti e al lavoro (“Non so se continuerò”)

Ilary Blasi in confidenza. La conduttrice si è raccontata a ruota libera al settimanale F. Tanti gli argomenti trattati: dalla vita ‘normale’ con Totti, alla sit-com (in alto mare) sempre al fianco del marito, fino all’addio a Le Iene e al perché non fu presente al tributo in onore di Nadia Toffa. A proposito di quest’ultimo punto, è la prima volta che la presentatrice lo affronta. Ricordiamo che la sua assenza fece piovere molte critiche sul web; biasimi a cui Ilary ha preferito rispondere, fino a oggi, con il silenzio. Ora racconta il motivo della sua mancata partecipazione.

L’assenza di Ilary al tributo per la Toffa: “Ero a Londra, un viaggio che avevo prenotato per il lavoro di Francesco”

“Ero a Londra, un viaggio che avevo prenotato per il lavoro di Francesco. Mi hanno chiamato quando ero già partita”, ha spiegato la Blasi circa la sua assenza al tributo con cui Le Iene hanno commemorato la giornalista bresciana scomparsa lo scorso agosto. D’altra parte che la moglie di Totti si trovasse in Inghilterra in quel periodo era già noto, visto che fu proprio lei, su Instagram, a pubblicare un post in cui si era ritratta nella capitale britannica. Dopo il capitolo Toffa, la Blasi è passata a parlare di lavoro. Al momento fa sapere che è in pausa e che si sta dedicando a tempo pieno a famiglia e figli. “Una vita normale, non dico noiosa, ma niente di così eccezionale”, ha commentato a proposito delle abitudini di casa Totti.

L’addio alle Iene: “Bisogna avere il coraggio di prendere decisioni per smuovere le cose”

Nelle scorse settimane si è molto parlato anche della fiction Casa Totti, che tuttavia sembra in alto mare. “Abbiamo girato solo una cosa tra di noi, insomma poco o nulla. Al lavoro penserò dopo Natale, la mia festa preferita”, il commento di Ilary che poi è tornata a spendere parole sull’addio dato alle Iene (prese poi il timone del Grande Fratello Vip che quest’anno sarà guidato da Alfonso Signorini): “Oggi quando guardo il programma mi fa effetto vedere lo studio dove sono cresciuta, però, a volte, bisogna avere il coraggio di prendere decisioni per smuovere le cose. Mi piace l’idea di mettermi in gioco. Certo non potrò farlo per sempre, così come non so se continuerò a fare questo lavoro. Il marito non lo cambio ma tutto il resto sì.”