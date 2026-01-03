Ilary Blasi, crollato il soffitto nella villa dell’Eur: Totti denunciato, altri guai in vista

Le vicende giudiziarie tra gli ex coniugi Francesco Totti e Ilary Blasi sembrano non avere mai fine. Dopo i contenziosi sul divorzio e il relativo assegno di mantenimento dei figli, quello del ‘ratto’ dei Rolex e delle borse e quello ancor più spinoso che vede l’ex giocatore indagato per abbandono di minore, ora se ne è aggiunto un quarto. Come riferito dal quotidiano La Repubblica, nei giorni scorsi è crollato il soffitto di una stanza della villa dell’Eur assegnata alla conduttrice. Quest’ultima ha invitato l’ex marito a sborsare denari per sistemare la faccenda in quanto i lavori di manutenzione, secondo quanto stabilito dal giudice civile, spetterebbero all’ex stella della Roma che, però, non avrebbe mai risposto sul tema. Così Ilary si sarebbe di nuovo rivolta ai propri legali, dando loro mandato di risolvere la faccenda nelle sedi opportune.

Ilary Blasi e Francesco Totti, altro contenzioso legale

Gli avvocati di Blasi, sempre secondo quanto reso noto da La Repubblica, avrebbero depositato un provvedimento d’urgenza al tribunale civile, aprendo l’ennesimo fronte giudiziario tra i due ex coniugi. La conduttrice è assistita dai legali Alessandro Simeone, Pompilia Rossi e Fabio Lattanzi, mentre Totti è seguito da Antonio Conte e Gianluca Tognozzi.

Tra pochi mesi si dovrebbe arrivare alla fine del tormentato iter che porterà al divorzio. Si mormora che Blasi, non appena avrà in mano le carte che sanciranno il definitivo distacco dall’ex marito, convolerà a nozze con l’imprenditore tedesco Bastian Muller, l’uomo a cui si è legata dopo la fine del suo matrimonio.

Totti, invece, come è noto, da tempo fa coppia con Noemi Bocchi. Anche su loro due il gossip ha ‘ricamato’ a più riprese su eventuali nozze. Nel caso di Ilary e Bastian, la cronaca rosa sembra averci preso. I fiori d’arancio dovrebbero arrivare all’inizio della prossima estate. Totti e Noemi, invece, nonostante il chiacchiericcio, pare che non abbiano alcuna intenzione in questo momento di sancire davanti alla legge la loro unione.

Nel frattempo l’ex capitano giallorosso e l’ex moglie continuano a essere in qualche modo ‘legati’. Una volta a unirli era il tetto coniugale, ora quello più ‘pruriginoso’ del tribunale.