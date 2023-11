Ilary Blasi, Corona sgancia la bomba: il nome del presunto amante

Fabrizio Corona è senza freni. Come promesso, l’ex Re dei Paparazzi ha pubblicato poco fa sulla pagina Instagram di Dillinger News la sua verità circa i presunti tradimenti perpetrati da Ilary Blasi ai danni dell’ex marito, Francesco Totti. Dopo l’uscita su Netflix del docu-film “Unica”, nel quale la Blasi ha raccontato la sua versione dei fatti circa la fine del matrimonio con il Pupone e i suoi tradimenti con Noemi Bocchi, Fabrizio Corona ha colto l’occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa nei confronti della conduttrice e ha iniziato a rivelare i suoi presunti tradimenti. Poco fa è spuntato il primo nome ma, stando alle parole di Corona, ci saranno molte altre sorprese nel corso dei prossimi giorni.

Il nome del presunto amante di Ilary Blasi

“Ilary Blasi avrebbe tradito Totti con Alessio La Padula, ancor prima del ragazzo del caffè di cui domani vi diremo nome e cognome, raccontando la storia che si cela dietro”. Inizia così il post rivelazione di Fabrizio Corona, con l’ennesima promessa: svelare il nome del famoso ragazzo del caffè che ha tanto fatto infuriare il Pupone.

“Ilary Blasi durante le riprese del programma Star in the star avrebbe avuto un flirt con il cantante e ballerino Alessio la Padula proveniente dal talent show Amici di Maria De Filippi“. Questa la rivelazione bomba dell’ex Re dei paparazzi e che vede coinvolta l’ex moglie di Francesco Totti.

Una dichiarazione che però è una mezza novità in quanto, come sottolineato nel post, il nome dell’ex ballerino di Amici era già stato fatto dallo stesso Corona nel 2022, occasione nella quale lo stesso La Padula aveva smentito l’esistenza di quel flirt pubblicando una story su Instagram. Modalità che ricorda molto quella che lo stesso Totti utilizzò quando iniziarono a circolare le voci della sua relazione con Noemi Bocchi. Una smentita che agli occhi di Corona suona più come una conferma, e che quindi ha definito: “identica a quella di Totti con Noemi.”

L’ex Re dei paparazzi pare sicuro nel ribadire l’esistenza di questo flirt soprattutto perché, come si legge nel post, gli informatori sarebbero dei suoi amici intimi nonché compaesani dello stesso Alessio La Padula. Persone che quindi hanno potuto seguire da vicino i movimenti del ballerino e informare Fabrizio Corona, facendogli vedere “documentazione con tanto di prove audio“. Prove che però, al momento, non sono state ancora rese pubbliche. Motivo per cui le dichiarazioni di Fabrizio Corona sono da prendere con le pinze, almeno fino a che non verrà fatta maggiore luce sull’argomento.

Le reazioni degli utenti

Leggendo i commenti sotto al post di Dillinger News, si nota come gli utenti si siano schierati in due fazioni principali: chi difende Ilary Blasi a spada tratta e chi invece la giudica.

“Poi stranamente quando ilary è stata attaccata da Totti tutti zitti, nessuno ha preso le difese di lei. Ora che è lei a dire la sua tutti contro? Gli uomini ormai sono ridicoli, non ce la fate proprio a sopportare che sia una donna ad aver ragione…”, ha scritto un utente ricordando una lunga intervista che Francesco Totti rilasciò al Corriere della Sera lanciando accuse precise all’ormai ex moglie. “Di certo non è la santa che vuole far credere. Più che altro, invece di raccontare i fatti suoi, pensi al prosieguo della carriera, alquanto in ribasso” ha invece ribattuto qualcun altro.

Infine, alcuni si sono letteralmente scagliati contro Dillinger e Fabrizio Corona: “Ma vi aspettate che senza mezza prova la gente ci creda?”, ha scritto un utente. “Se siete certi perché scrivete avrebbe?????? Siete veramente vergognosi a mio parere” ha infine commentato un altro. Tutte obiezioni condivisibili. Chissà se Corona nei prossimi giorni deciderà di rendere pubbliche le citate prove e dimostrare con i fatti ciò che oggi ha affermato.