Ilary Blasi copia Tale e Quale? Parla Carlo Conti, ferrea presa di posizione

Il conduttore toscano interviene nella polemica innescatasi attorno a Star in the Star, show che vedrà al timone la moglie di Totti su Canale Cinque

Nei giorni scorsi è scoppiato il caso Star in the Star – Tale e Quale Show – Il Cantante Mascherato. Il primo è il nuovo programma che proporrà Mediaset su Canale Cinque e che è stato affidato a Ilary Blasi; il secondo è una trasmissione ormai storica della rete ammiraglia della Rai. Il terzo, sempre in onda su Rai Uno con padrona di casa Milly Carlucci, è giunto alla seconda edizione lo scorso gennaio.

La vicenda attorno ai tre prodotti televisivi è deflagrata quando qualcuno ha iniziato a sostenere che alla moglie di Totti sarebbe stato dato uno show troppo simile a quello che da anni presenta il conduttore toscano e a quello timonato dalla Carlucci. Un caso che è persino finito in Vigilanza Rai. L’onorevole Michele Anzaldi ha infatti portato la questione a dibattito, presentando un’interrogazione circa le presunte troppe somiglianze di Star in the Star con appunto Tale e Quale e il Cantante Mascherato.

Carlo Conti, intervistato dal settimanale Di Più, ha detto la sua sull’intera vicenda, prendendo una posizione ferrea a favore di Ilary Blasi e quindi della messa in onda di Star in the Star. Il conduttore ha bollato la faccenda dell’interrogazione in Vigilanza Rai da parte di Anzaldi come una storia di “polemiche inutili”.

“Può capitare che ci siano programmi che, sulla carta, hanno meccanismi e sfumature simili. Poi bisogna vederli realizzati”, ha puntualizzato Conti che si è poi detto sicuro che la moglie di Totti confezionerà un ottimo show, ribadendo che sul piccolo schermo c’è spazio per tutti. Meglio così: più scelta, più telespettatori soddisfatti il ragionamento di Carlo, da sempre non incline a creare polemiche. “Sono certo che quello di Ilary Blasi sarà un’ottima trasmissione. In televisione c’è spazio per tutti ed è giusto che vadano in onda tante cose diverse, perché il pubblico a casa abbia più scelta possibile”, ha chiosato.

Tale e Quale Show 2021, il cast e le ‘quote’

Conti potrà contare su un cast di peso e variegato, con ‘quote’ ben distribuite. C’è chi arriva dal mondo della moda, chi da quello del cinema, chi da quello della tv e chi dall’universo del web. A sfidarsi ci saranno Ciro Priello dei The Jackal, Dennis Fantina, Biagio Izzo, i Gemelli di Guidonia, Alba Parietti e Federica Nargi. E ancora, ecco Deborah Johnson, Stefania Orlando, Francesca Alotta e Pierpaolo Pretelli.