Ilary Blasi ‘copia’ Annalisa con la tutina mozzafiato: marca e prezzo

Ilary Blasi è ancora innamoratissima del tenebroso Bastian Muller, imprenditore tedesco con il quale ha allacciato una love story dopo la burrascosa fine del matrimonio con Francesco Totti. Nei giorni scorsi qualcuno aveva ipotizzato che i due fossero ai ferri corti. Nulla di tutto questo: la coppia è riapparsa assieme sui social, affiatatissima. Ed ora si trova in Sardegna, naturalmente nella località dei ‘vippissimi’, Porto Cervo.

La conduttrice ha fatto tappa in uno dei locali più esclusivi dell’isola, il Phi Beach, sfoderando un outfit da capogiro. Da capogiro anche il prezzo della tutina griffata Yves Saint Laurent, casa di alta moda amata, tra gli altri, da sua ‘maestà, Maria De Filippi. Il capo d’abbigliamento è roba per ricchissimi visto che costa la bellezza di 2.190 euro. Mica spiccioli.

Il jumpsuit (tutina) di Yves Saint Laurent, con tre fasce sul petto che si intrecciano in tre punti centrali – sul seno, sull’addome e sulla vita -, è stato scelto anche da altri vip in passato. Ad esempio lo ha sfoderato un’altra bellissima, la cantante Annalisa.

Il dettaglio dell’orologio e gli sfottò social

Lo scatto che Ilary ha pubblicato sui social non ha incuriosito soltanto per la tutina. A far germogliare commenti maligni anche l’orologio indossato dalla conduttrice de L’Isola dei Famosi. Alcuni followers, ricordando la guerra dei rolex che c’è in corso in tribunale con l‘ex marito Francesco Totti, hanno fatto piovere sarcasmi: “Fa parte di quelli che condividi con Totti? Vedi più i Rolex che i tuoi figli”.

Al di là degli attacchi personali, la Blasi continua a godersi le vacanze in attesa di capire cosa ne sarà del suo futuro professionale in tv. Al momento Mediaset le ha affidato solo un programma, L’Isola dei Famosi. Il problema è che il reality show, come spiegato dal numero uno del Biscione, Pier Silvio Berlusconi, potrebbe anche non essere trasmesso quest’anno. In quel caso l’ex lady Totti si ritroverebbe orfana di show visto che per ora non c’è all’orizzonte alcun altro progetto cucito su misura per lei.