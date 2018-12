Ilary Blasi commenta le coppie del Gf Vip: “I primi a non crederci sono stati loro”

Ilary Blasi prima intervista dopo il Gf Vip: le coppie nate all’interno del reality erano finte? La risposta della conduttrice spiazza

Il Grande Fratello Vip 3 si è ormai concluso e, a distanza da pochi giorni dalla finale, Ilary Blasi ha voluto dire la sua sull’intera edizione. Gli ascolti, le polemiche, gli amori nati in Casa e i concorrenti del reality, la moglie di Totti non si è certo risparmiata nell’intervista rilasciata al settimanale Chi (pubblicata per intero nell’ultimo numero in edicola). Le coppie che si sono formate quest’anno al Gf Vip sono state spesso molto criticate fuori. Cosa risponde oggi Ilary alle persone che non hanno creduto a questi flirt? Nel replicare la conduttrice non ha fatto certo sconti a nessuno.

Ilary Blasi commenta le coppie nate al Grande Fratello Vip: “I primi a non crederci sono stati loro”

Gli amori nati al Grande Fratello Vip 3 erano reali? A questa domanda, su Chi, Ilary Blasi ha risposto dicendo: “L’anno scorso la storia di Cecilia e Ignazio credo sia stata abbastanza sorprendente e credo abbia alzato un bel polverone. A differenza di quest’anno dove il cast si è comportato in maniera tranquilla”. I finti amori? “Non ci sono proprio stati, ci sono stati solo accenni, degli avvicinamenti. E non è che non ci crediamo noi, i primi a non crederci sono stati loro. Fossero stati a favore di gioco la sera sarebbero stati avvinghiati. E invece soltanto un bacetto tra Francesco Monte e Giulia Salemi e una carezza tra Benedetta Mazza e Stefano Sala”.

Grande Fratello Vip 3, Ilary Blasi: ecco in cosa hanno sbagliato i concorrenti quest’anno

Se c’è una cosa che oggi Ilary Blasi rimprovera ai concorrenti di questa edizione del Gf Vip è il loro comportamento troppo condizionato da quello che poteva accadere all’esterno. Il vero problema? “L’hanno vissuta pensando a quello che la gente poteva dire e se tu vivi sul giudizio…” ha spiegato la conduttrice.