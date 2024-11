Ilary Blasi aspetta davvero un figlio? Arriva la “verità ufficiale”

Nei giorni scorsi è rimbalzata ovunque la voce che vorrebbe Ilary Blasi incinta di Bastian Muller. A lanciare lo scoop è stato il magazine Diva e Donna pubblicando uno scatto in cui si vede l’ex moglie di Francesco Totti abbracciata dal compagno che le posa le mani su quello che viene definito un pancino. Ebbene? Davvero la conduttrice Mediaset è in dolce attesa? Pare proprio di no. Insomma, l’ennesima sparata sulla questione (negli ultimi mesi alla Blasi è stata attribuita la gravidanza almeno 5 volte). A fare chiarezza ci ha pensato il giornalista Gabriele Parpiglia, intervenuto ai microfoni di Rtl 102.5 nella trasmissione Protagonisti.

“Di recente è stato urlato ai quattro venti che Ilary Blasi è incinta. Smentiamo ufficialmente questa cosa, non è incinta”. Così Parpiglia che ha anche ricordato che, pochi giorni fa, una simile indiscrezione era stata lanciata su Chiara Ferragni. Medesima dinamica con protagonista la stessa rivista, ossia Diva e Donna che aveva pubblicato una foto dell’influencer cremonese attribuendole un pancino e facendo così circolare la voce che fosse in dolce attesa. Anche in quel frangente la notizia si era rivelata falsa. L’ex moglie di Fedez non è infatti incinta. Per farla breve, pare che ci sia qualcuno che si diverta a fare il furbo. La dinamica si ripete in modo identico: una foto alla vip famosa da una prospettiva che lascia intravedere un filo di pancia e la sparata sul fatto che ci sia in corso una gravidanza che non esiste.

Parlando invece di cose serie, la Blasi dovrebbe chiudere tra poche settimane la pratica relativa al divorzio con Francesco Totti. Non è escluso che poi possa convolare a seconde nozze con Bastian Muller, tenebroso imprenditore di Francoforte con il quale fa coppia fissa da tempo. I due sono diventati inseparabili e da quando stanno insieme si sono concessi una carrellata di viaggi romantici in tutto il mondo. Anche Totti, come è noto, si è rifatto una vita con Noemi Bocchi. Di recente è finito al centro di un polverone gossipparo per essere stato beccato con Marialuisa Jacobelli, la quale ha confermato di aver avuto un flirt con l’ex calciatore. Il lupo perde il pelo ma non il vizio, vanno dicendo nella Capitale…