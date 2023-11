Ilary Blasi “arrogante e ritoccata”: il nuovo video postato da Netflix

Ilary Blasi sempre più volto simbolo di Netflix in questo periodo. Il docufilm “Unica” sta avendo un successone (non solo in Italia). La conduttrice romana, oltre alle rivelazioni roboanti sulla fine del matrimonio con l’ex marito Francesco Totti snocciolate nel documentario, ha realizzato un altro contenuto inedito per la piattaforma streaming, rispondendo a alcune domande scomode sul suo conto. Una riguardante i ritocchini estetici, una inerente alle critiche al suo stile di conduzione in tv, una riferita alla vicenda da soap opera del cosiddetto “ratto” dei Rolex.

Sui propri canali ufficiali Instagram, Netflix ha fatto apparire un video in cui si vede la presentatrice capitolina affrontare alcune opinioni tutt’altro che tenere nei suoi confronti. “Praticamente Ivana Spagna è Ilary Blasi tra un po’ di anni”, ha sostenuto un utente, facendo evidentemente riferimento alla somiglianza tra le due donne e all’ampio uso della chirurgia estetica utilizzata da entrambe. “Può essere, ciao Ivana”, la risposta senza scomporsi e con il sorriso dell’ex moglie di Totti.

Altra domanda scomoda: “A me Ilary non piace proprio nella conduzione, ha una pazienza pari allo zero e una arroganza nel porsi terrificante”. “E vabbè ci sta, non si può piacere a tutti, cambia canale”, la risposta con tanto di stoccata finale della Blasi. Infine c’è chi le ha detto di non avere seguito la vicenda dei Rolex contesi da lei e Totti: “Sono l’unico a non sapere come è finita la storia degli orologi tra Ilary e Totti? Mi sento un po’ escluso”. “No, in realtà non l’abbiamo capita nemmeno noi, guarda”, la replica ironica della Blasi.

Ilary Blasi non è arrogante in tv bensì anti retorica (e per fortuna)

Un paio di sottolineature: alcuni telespettatori sostengono che l’ex Letterina sia arrogante quando conduce. In realtà l’arroganza è ben altro. La Blasi ha uno stile casomai pragmatico e ‘anti retorico’, senza troppi fronzoli. E sì, pure senza troppa pazienza. Come la stessa Blasi ha detto, può piacere o meno. Senza dubbio le va però riconosciuto un tratto originale. In una tv generalista in cui quasi tutti e tutte usano modi e maniere iper affettati e alquanto ipocriti, lei è ‘tale e quale’.

Sempre a proposito del tema ‘arroganza’: il piccolo schermo pullula di personaggi educatissimi quando le telecamere sono accese, ma assai altezzosi e poco garbati quando la lucina rossa si spegne. Ilary, a detta di molti di coloro che hanno lavorato con lei, è una persona profondamente rispettosa di tutti, maestranze comprese.