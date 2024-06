Ilary Blasi: arriva il sequel di Unica? L’indiscrezione e i dettagli

Ilary Blasi appare sempre raggiante nei post condivisi sui social tramite l’account ufficiale. La showgirl sembra non essersi abbattuta dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti, ma anzi probabilmente è molto agguerrita, pronta ad affrontarlo in tribunale nella prossima udienza per il divorzio. Nel frattempo si gode il nuovo compagno, Bastian Muller, e del tempo di qualità insieme alle amiche. Proprio questo weekend, tramite le sue storie, abbiamo visto che la presentatrice romana si trovava in loro compagnia a Ponza, dove sembrava essersi recata per staccare dagli impegni professionali. Secondo quanto riportato da Today però, l’obiettivo della “vacanza” sarebbe stato un altro.

Alcune ore fa infatti, il sito di news ha pubblicato un articolo in cui rivela una notizia in esclusiva, completa di paparazzata. Da come sembra, Ilary Blasi è sbarcata a Ponza perché è sul set di un nuovo progetto.

Un progetto che, sicuramente, interessa molti fan della showgirl e dell’ex matrimonio con Totti. Stiamo parlando del sequel del documentario Netflix Unica. Il titolo, come sappiamo, aveva coinvolto il pubblico, facendo arrivare il film in vetta alle classifiche della piattaforma streaming.

All’interno (della prima parte) del documentario, Ilary aveva raccontato tutta la verità sulla fine della storia d’amore che l’aveva legata al capitano della Roma, confessando tutti i segreti fino ad allora rimasti nascosti.

Netflix, come sappiamo, ha puntato molto sul titolo. Secondo Davide Maggio infatti, il colossal dello streaming ha dedicato al progetto un budget di ben 2.249.436,8 di euro, una cifra esorbitante.

Se ci pensiamo però, con un’eventuale seconda parte di Unica, l’ammontare dei costi del documentario diventa più realistico. Ricordiamo che, attualmente, il sequel del film della Blasi non è stato mai annunciato. Leggendo l’indiscrezione di Today però, il fatto che il primo ciak sia stato già battuto sembra praticamente certo.

Nell’articolo si legge che Ilary a Ponza si è riunita con sua sorella Melory, con Giorgia Lillo Lori e altre due amiche. Con loro però, era presente una troupe cinematografica completa, pronta a registrare il progetto attualmente “top secret“. Il gruppo ha girato il documentario per tutto il weekend, prima a Cala Ferola, poi a Palmarola, vicino alla villa di Alda Fendi.

Con questo retroscena, sembra proprio che manchi solo l’annuncio ufficiale del sequel di Unica. Attendiamo allora ulteriori aggiornamenti, curiosi di scoprire cos’altro Ilary Blasi avrà da rivelare al pubblico circa la fine della favola con Francesco Totti.