Ilary Blasi confessa: “Lasciare le Iene è stata una scelta dolorosa”

Ilary Blasi lascia le Iene e confessa: “È stata una scelta dolorosa”

L’addio di Ilary Blasi a Le Iene è ormai stato confermato e ribadito in più occasioni nelle ultime settimane. Le voci sulla sua possibile sostituzione, infatti, sono diventate presto dei fatti concreti. Al suo posto, come in molti sanno, ci sarà Alessia Marcuzzi che, in passato, era già stata una Iena. Di quanto sia stato difficile per Ilary lasciare il programma ne ha parlato lei stessa in persona in un’intervista pubblicata nell’ultimo numero di Chi. “La mia decisione di lasciare Le Iene è stata una scelta dolorosa” ha dichiarato la moglie di Francesco Totti “Quella è casa mia, ci ho passato degli anni, mi sono divertita, mi ha dato visibilità, mi ha dato la possibilità di crescere i miei figli perché ero impegnata una volta alla settimana, quindi era anche piacevole andare per 24 ore a Milano e poi ritornare”.

Ilary Blasi non condurrà più Le Iene: al suo posto arriva Alessia Marcuzzi

L’arrivo di Alessia Marcuzzi a Le Iene, dopo l’annuncio della conduttrice sui social, ha decisamente fatto felici i suoi fan. Che fosse proprio lei la showgirl in lizza per prendere il posto di Ilary Blasi lo si vociferava da tempo. Quest’estate, però, sono saltati fuori diversi nomi oltre al suo, soprattutto dopo che la moglie di Totti ha ufficializzato il suo addio alla trasmissione. Si era detto infatti che, per il posto di presentatrice de Le Iene, fossero in lizza anche Belen Rodriguez, Melissa Satta, Miriam Leone e Diletta Leotta. Alla fine, anche per la gioia di molti telespettatori, la Marcuzzi ha avuto però la meglio su tutte.

Alessia Marcuzzi annuncia il suo arrivo a Le Iene: il post sui social diventa virale

Per comunicare ai propri fan il suo ritorno a Le Iene Alessia Marcuzzi, diversi giorni fa, ha scelto proprio i suoi spazi social. Su Instagram, nello specifico, la conduttrice ha pubblicato un post che ha subito raggiunto un incredibile numero di like. Segno questo che, probabilmente , la decisione presa alla fine dalla produzione non ha sicuramente deluso il pubblico da casa.