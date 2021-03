Ilary Blasi a Verissimo piange per il suocero morto per Covid

Ilary Blasi è tornata a Verissimo per fare un bilancio dei suoi primi 40 anni e per parlare della nuova avventura all’Isola dei Famosi. Tra un vecchio ricordo e un’anticipazione sul reality show la conduttrice non ha potuto non parlare della morte del suocero Enzo. Ilary era molto legata all’uomo, che è scomparso all’improvviso a causa del maledetto Covid.

Nonostante la sua proverbiale freddezza, Ilary Blasi non è proprio riuscita a trattenere le lacrime al pensiero del suocero:

“Il Covid questo fa e continua a fare. Uno non è mai preparato alla morte di un genitore perché sicuramente morire in questo modo è davvero crudele, violento. Davanti al Covid non hai tempo di capire, realizzare, ti vengono mille sensi di colpa. Ho visto quello che ha provato Francesco”

Parole che hanno fatto piangere anche Silvia Toffanin, la conduttrice di Verissimo. La compagna di Pier Silvio Berlusconi ha perso qualche mese fa, a causa di una brutta malattia, l’adorata mamma Gemma. Ilary ha confidato in tv che lei e Silvia si sono supportate molto a vicenda visto che i due lutti sono accaduti nello stesso periodo.

A tal proposito la nuova conduttrice dell’Isola dei Famosi ci ha tenuto a sottolineare:

“Nonostante tutto tu (Silvia, ndr) e Francesco siete stati fortunati perché avete passato molto tempo con i vostri genitori che vi hanno visti crescere, vi hanno visto costruire le vostre famiglie”

La morte del padre di Francesco Totti

Il padre di Francesco Totti, nonché suocero di Ilary Blasi, è morto all’età di 76 anni. È accaduto lo scorso ottobre, dopo qualche giorno di ricovero allo Spallanzani di Roma. Lo “Sceriffo”, così come era soprannominato dalla sua famiglia e dagli amici, non è riuscito a battere il Covid-19 per via una patologia pregressa.

Qualche anno fa era stato infatti colpito da un infarto che lo aveva costretto a saltare le trasferte di suo figlio Francesco, quando ancora era in attività come giocatore. Ex impiegato di banca, Enzo Totti ha sempre seguito tutta la carriera del figlio, al quale era assai legato.

A Trigoria era di casa: era conosciuto per la sua famosa pizza alla mortadella, che offriva ai giocatori nello spogliatoio, e per le lunghe partite a carte quando seguiva Francesco nei ritiri estivi in montagna. Enzo ha lasciato la moglie Fiorella e oltre a Francesco un altro figlio, Riccardo.