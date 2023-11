Ilary Blasi a Verissimo: data e ora, Toffanin sconfessa Berlusconi

Dopo il grande successo ottenuto con il suo docu-film “Unica” su Netflix, Ilary Blasi è pronta a tornare in televisione e raccontare, ancora una volta, la sua verità sulla separazione dall’ex calciatore della Roma, Francesco Totti. Per il suo grande ritorno la conduttrice non poteva fare altro che scegliere Verissimo, il talk show di Canale 5 condotto dall’amica di lunga data Silvia Toffanin. Come anticipato, nel corso della puntata, che andrà in onda domenica 3 dicembre dalle 16:30, Ilary Blasi tornerà a parlare del suo divorzio e, molto probabilmente, svelerà alcuni retroscena inediti.

Il ritorno di Ilary Blasi a Verissimo

Dopo essere stata ospite del programma lo scorso aprile, occasione nella quale la conduttrice aveva scelto di non proferire parola circa la fine del matrimonio con Francesco Totti, Ilary Blasi è pronta a tornare più agguerrita che mai e, molto probabilmente, farà delle anticipazioni circa i suoi progetti lavorativi futuri.

Al momento non è ancora chiaro se la Blasi deciderà o meno di rivelare nuovi scoop o si limiterà a rispondere ad alcune domande sulle dichiarazioni rilasciate in Unica. Molti però sperano che la conduttrice faccia finalmente chiarezza sulle voci circolate negli ultimi giorni, e riportate anche da Fabrizio Corona, circa la sua frequentazione con il famoso “ragazzo del caffè” e i presunti tradimenti ai danni di Totti.

Insomma, si tratta sicuramente di un’intervista molto attesa e che arriva a poche ore dalle dichiarazioni rilasciate dall’Amministratore Delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi che, nel corso della conferenza stampa tenutasi mercoledì 29 novembre, ha parlato proprio di Ilary Blasi. Berlusconi ha palesato il suo interesse nell’affidare nuovamente alla conduttrice il timone della prossima edizione de L’isola dei famosi e si è poi anche lasciato andare a un commento sul docu-film della Blasi (qui i dettagli).

In sostanza, l’Amministratore Delegato di Mediaset ha affermato di non essere particolarmente d’accordo con la volontà della conduttrice di mettere sulla pubblica piazza la sua “storia di corna”. Insomma, Berlusconi ha mostrato un certo disappunto per le tematiche trattate in Unica, le stesse che però saranno nuovamente proposte nel corso dell’intervista a Verissimo; trasmissione che, come in molti sapranno, è condotta proprio dalla sua compagna.

La parodia di Fiorello a VivaRai2!

E intanto sui social, e non solo, continuano a fioccare commenti e parodie sul docu-film di Ilary Blasi. L’ultimo a cimentarsi è stato Rosario Fiorello che, nel corso della puntata di VivaRai2! andata in onda questa mattina, si è reso protagonista di una divertentissima parodia di Unica, intitolata “Unico. Quella volta che sbagliai salume”; una produzione “Raiflix””.

Lo showman ha raccontato in modo a dir poco esilarante uno scenario davvero surreale: la litigata con la moglie, Susanna Biondo, circa la scelta del prosciutto crudo al posto della bresaola. “Ho fatto un documentario perché ho litigato con mia moglie”, ha esordito Fiorello, ripreso mentre siede su una poltrona molto simile a quella in cui è seduta Ilary Blasi nel documentario originale.

“Mia moglie mi aveva chiesto un etto di bresaola, e io ho capito prosciutto cotto. Sono tornato con 2 etti di crudo. Neanche un etto, due. Questo è il momento che io lo dico pubblicamente. Mia moglie non è stata per niente chiara”, ha quindi continuato Fiorello, facendo riferimento a una evidente incomprensione con la moglie riguardo la tipologia di salume da comprare. Per concludere, lo showman ha dichiarato: “Da quel giorno non mangio più salumi, è terribile”.

Insomma, ancora una volta Fiorello è stato in grado di cavalcare l’onda e regalare grasse risate ai suoi telespettatori. Chissà se Ilary Blasi si troverà a commentare anche questa parodia nel corso della puntata di Verissimo di domenica 3 dicembre. Per scoprirlo non resta che seguire la diretta.