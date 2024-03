Ilary Blasi a Madrid per il figlio Cristian ma scatta la litigata (foto)

Ilary Blasi mamma modello. Per stare vicino a suo figlio Cristian, vola a Madrid e passa del tempo con lui. Il Totti Junior infatti segue le orme del padre ed è in Spagna per gli allenamenti. Una volta incontrati però, secondo il settimanale Oggi i due mantengono le distanze e discutono. Che c’entrino gli ultimi accordi post-divorzio dell’ex coppia Blasi-Totti?

Il neo-diciottenne Cristian Totti sembra non deludere le aspettative di suo padre. Il giovane ha firmato un contratto con la squadra Rayo Vallecano ed è attualmente impegnato nella stagione calcistica a Madrid.

Era stato proprio Francesco Totti, lo scorso gennaio, ad accompagnarlo nella capitale spagnola per gli allenamenti. Ora sua madre è andata a fargli visita per la prima volta. Ilary ha raggiunto Cristian nella mattinata di una giornata madrileña piuttosto uggiosa.

I due hanno passato alcune ore insieme, recandosi per pranzo in un ristorante asiatico. Successivamente, riporta il settimanale Oggi, i due hanno dedicato del tempo alla cultura, visitando il famoso museo del Prado. Infine, mamma e figlio si sono fermati su una panchina ed è li che sembra essere calato il gelo.

Sempre secondo il settimanale però, Ilary e suo figlio si sarebbero tenuti a debita distanza e non ci sarebbe stato alcun accenno di tenerezza. Il clima freddo tra i due si nota anche dalle foto scattate dai paparazzi, nelle quali i due sembrano discutere.

Sicuramente la stanchezza dei duri allenamenti di Cristian ha contribuito a rendere grigio l’umore del giovane, ma è probabile che la tensione tra i due possa essere – anche solo parzialmente – il risultato del divorzio avvenuto tra i genitori del diciottenne.

Gli ultimi accordi tra Totti e Ilary

L’allontanamento della storica coppia è avvenuto in maniera tutt’altro che serena. Come abbiamo visto infatti, i due si sono più volte scambiati diverse accuse. Il divorzio poi è stato un argomento particolarmente commentato dalla stessa Ilary, che ne ha parlato sia nel documentario Unica che nel suo libro.

Ora, gli ultimi accordi tra il calciatore e la showgirl coinvolgono anche i figli. A quanto pare infatti, Francesco Totti avrebbe recentemente fatto recapitare alla sua ex moglie una richiesta formale. All’interno del documento, il capitano della Roma chiede a Ilary di ridurre l’importo dell’assegno familiare che versa ogni mese.

Attualmente la cifra del mantenimento ammonterebbe a 12 mila e 500 euro ma Francesco vorrebbe ridurlo a causa degli ultimi sviluppi professionali della carriera calcistica di suo figlio.

Cristian infatti, avendo firmato un contratto stagionale con la Rayo Vallecano, percepisce – almeno per quest’anno – un rimborso spese di tutto rispetto. Il Totti Junior incassa 17 mila euro per giocare nella squadra madrileña.

Che sia allora questo uno uno dei motivi per cui Ilary e suo figlio sono sembrati distaccati durante la visita a Madrid di lei? Questo non lo sappiamo, ma possiamo dire che, come tutti i divorzi, anche quello tra Blasi e Totti ha sicuramente avuto serie ripercussioni sui loro figli.