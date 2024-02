Francesco Totti e Ilary Blasi: è guerra a chi ha tradito per primo

Il processo per la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi è sempre più vicino ed emergono nuovi dettagli. L’ex coppia si sta preparando ad una vera e propria guerra.

L’ex calciatore è pronto a portare in tribunale, con una testimonianza a suo favore, Cristiano Iovino che direbbe la stessa tesi già espressa al Messaggero. Secondo il personal trainer, tra lui e Ilary non c’è stato solo un caffè, ma “una relazione intima“. Non solo, pare che il flirt tra i due sia iniziato ancor prima che la storia tra gli ex coniugi giungesse al termine. Questo sarebbe un duro colpo per la conduttrice che si ritroverebbe ad essere l’artefice della fine del matrimonio.

Ma, secondo quanto riportato da Repubblica, la Blasi non rimarrà con le mani in mano. Anzi, è già pronta a sferrare il contraccolpo. Si dice infatti che sosterrà la tesi secondo cui l’ex marito avrebbe iniziato a tradirla a giugno 2021 con Noemi Bocchi. Cosa scritta anche nel suo libro Che stupida, la mia verità.

Non solo, sembra anche che Ilary stia preparando una lista di tutte le presunte amanti dell’ex. In questo modo tutto tornerebbe dalla sua parte e Francesco sarebbe il colpevole della fine del matrimonio.

Un botta e risposta continuo tra i due ex che al momento pensano ad averla vinta in una delle cause più seguite d’Italia e che con sé porta anche molto dolore e tristezza.

La risposta a Iovino

Dopo le dichiarazioni di Cristiano, Ilary è stata intercettata da Striscia la Notizia per la consegna del tapiro ed ha espresso la sua opinione su quanto rivelato dal personal trainer. Ma in quel momento la conduttrice ha svelato di non poter dire nulla a causa del processo in corso.

Poi ha rilasciato un’intervista dove ha dichiarato che per lei le frequentazioni intime sono ben altre e che l’unico uomo che ha avuto dopo Francesco è stato Bastian Muller, con cui sta attualmente. Lo stesso Cristiano aveva confermato che la loro frequentazione fosse finita non appena a New York la conduttrice aveva conosciuto l’attuale compagno, di cui si è subito innamorata.

Nessuna delle versioni sembra totalmente credibile e anche in questo caso probabilmente la verità sta nel mezzo, ci si aspetta un processo di fuoco dove non si sa chi l’avrà vinta.