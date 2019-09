Ilaria Spada a Vieni da me: vittima di bullismo e legame con Kim Rossi Stuart

Prima volta a Vieni da me per Ilaria Spada. L’attrice è stata ospite dell’amica Caterina Balivo nella puntata di lunedì 23 settembre. L’intervista, che è stata programmata per promuovere il nuovo film Tutta un’altra vita, è stata occasione per conoscere alcuni lati inediti della vita di Ilaria. Che nonostante la bellezza e il successo ha sofferto di bullismo in adolescenza. È accaduto a fine anni Novanta, dopo la partecipazione della Spada a Miss Italia, dove ha ottenuto la fascia di Miss Eleganza. Un riconoscimento che ha regalato immediata popolarità alla giovane a Latina, la città dove è cresciuta.

Ilaria Spada vittima di bullismo dopo la partecipazione a Miss Italia

“Io frequentavano il liceo classico e di fronte al mio istituto c’era un’altra scuola, ragioneria. Le due scuole si detestavano. Dopo Miss Italia alcune ragazze dell’altra scuola mi hanno presa di mira con uova, scritte, insulti. Ne ho subito parlato con i miei genitori, perché avevo un ottimo rapporto con loro. Subito dopo ho preso una ad una quelle ragazze, ne abbiamo parlato, e tutto si è risolto”, ha spiegato Ilaria Spada a Caterina Balivo e al pubblico di Vieni da me. La 38enne ha pure speso qualche parola per il marito Kim Rossi Stuart, conosciuto tempo fa proprio a casa della Balivo. I due si sono sposati la scorsa primavera e sono diventati genitori per la seconda volta lo scorso luglio.

La canzone d’amore di Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart è una di Battisti

A Vieni da me Ilaria Spada non ha rivelato molto della sua storia d’amore con Kim Rossi Stuart. Ma si è limitata a dire che la loro canzone è Vento nel vento, una delle meno conosciute di Lucio Battisti. Tra i brani preferiti di Stuart è diventata ben presto la colonna sonora della relazione con Ilaria. “Me l’ha fatta conoscere lui e poi è diventata la nostra canzone. Le parole parlano da sé. Certi incontri sono proprio guidati da qualcuno in alto”, ha ammesso la Spada, la cui vita è radicalmente cambiata dopo aver conosciuto il marito.