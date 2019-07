Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada: è nato il secondo figlio

Ilaria Spada ha partorito: secondo figlio per Kim Rossi Stuart

Fiocco azzurro per Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart. È nato nei giorni scorsi il secondo figlio della coppia. Ad annunciarlo è il settimanale Chi che, nel numero in edicola da mercoledì 31 luglio, mostra le foto di Kim che esce dalla clinica dove ha partorito la moglie. Al momento non è chiaro il nome che è stato dato al neonato: il profilo Instagram della Spada è fermo dallo scorso 22 luglio. La coppia ha già un figlio, Ettore, di 7 anni. La gravidanza di Ilaria è stata vissuta nel massimo riserbo dai diretti interessati. Una scelta coerente con lo stile di vita di Ilaria e Rossi Stuart, che si tengono ben lontani dal gossip e dal chiacchiericcio mediatico. Anche il matrimonio, celebrato lo scorso marzo, è stato celebrato in gran segreto, alla presenza di pochi parenti e amici, tra cui Caterina Balivo, che anni fa ha fatto conoscere Kim e Ilaria.

Kim Rossi Stuart pazzo del figlio Ettore, avuto da Ilaria 7 anni fa

“Siamo due genitori entusiasti, innamorati, forse pure troppo. Ieri le dicevo: “Spero non faccia male a Ettore tutta questa venerazione. Ce lo sbaciucchiamo continuamente, lo abbracciamo, lo coccoliamo tutto il giorno”. Ma poi mi sono detto che i baci non sono mai troppi, no?”, ha dichiarato Kim Rossi Stuart in una vecchia intervista.

Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart: una famiglia completa e felice

“Mi piacerebbe una famiglia numerosa, pensiamo di avere almeno un altro figlio e poi io impazzirei per una femminuccia, ma stiamo ancora recuperando le energie. Tra notti insonni e fatiche fisiche, i primi anni di un bimbo sono un’impresa!”, ha aggiunto l’attore 49enne.