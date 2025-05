Ilaria Galassi, proposta di matrimonio in diretta: lacrime a La Volta Buona

Per Ilaria Galassi, ex gieffina e bambina prodigio di Non è la Rai questa è senz’altro ”la volta buona”. Al programma di Caterina Balivo, la Galassi oggi ha ricevuto la tanto attesa proposta di matrimonio dal compagno Daniele, tra le sorpresa e le lacrime.

Il suo percorso all’interno della casa del Grande Fratello ha destato moltissime critiche, ma ora Ilaria Galassi è pronta a voltare pagina. Entrata nel trio delle Non è La Rai insieme alle amiche di sempre Pamela Petrarolo ed Eleonora Cecere ha visto l’amicizia con le due subire qualche attrito. Per non parlare poi della famosa litigata con Helena Prestes che la portò a un passo dalla squalifica. Vi ricordate il motivo di quella lite? Quando il bimbo di Ilaria, Riccardo, era andata a trovarlo lei gli aveva chiesto scherzosamente se papà le avesse messo le corna. Parole che non erano piaciute alla modella brasiliana, da lì le due arrivarono quasi a mettersi le mani addosso. Ma ora non ci sono più preoccupazioni per la vita sentimentale di Ilaria: in diretta a La Volta Buona, ha detto sì al suo compagno e futuro marito. La coppia sta insieme da 14 anni e hanno un figlio, Riccardo, di 10.

Proposta di matrimonio in diretta, Ilaria Galassi: ”Ora ci dobbiamo organizzare!”

In studio da Caterina Balivo, Ilaria Galassi ha ripercorso le tappe più importanti della sua vita, dagli esordi con Gianni Buoncompagni alla grave malattia che l’ha colpita e di cui ha parlato anche al Grande Fratello. Un aneurisma congenito che le ha cambiato la vita la vigilia di Natale del 2000: da un mal di testa era arrivata a svenire e avere allucinazioni. Quando si è svegliata aveva dimenticato persino il nome dei genitori. Ora sta bene, sente di aver avuto una seconda possibilità e per questo si gode la vita al massimo. Mancava solo un piccolo tassello: il matrimonio. La sua famiglia è felice, composta da Daniele e Riccardo, anche il bimbo presente in studio. A sorpresa arriva una domanda della Balivo: che cosa ti aspetti per il futuro?

Qui Daniele si alza e legge una lettera alla sua Ilaria, tutti sono già commossi, la conduttrice in primis. Ma non è finita, la proposta arriva all’improvviso alla fine della lettera: ”per noi il matrimonio è un punto di arrivo quindi se per te va bene ti sposo”. Ilaria non sapeva che cosa aspettarsi, è stato una sorpresa per tutti, anche Caterina Balivo non sapeva niente di quello che sarebbe accaduto. Come ha reagito Ilaria alla proposta di matrimonio? Con la sua proverbiale ironia: ”Ora ci dobbiamo organizzare, come facciamo!”. Inutile dire che Caterina Balivo è stata invitata alle nozze!