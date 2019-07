Ilaria e Massimo restano separati: i genitori contrari al ritorno di fiamma

Ilaria e Massimo di Temptation Island non sono tornati insieme

Ilaria Teolis e Massimo Colantoni si sono lasciati definitivamente dopo Temptation Island. I due si sono presentati all’appuntamento di “un mese dopo” con Filippo Bisciglia separati. Una volta usciti dal programma prodotto da Maria De Filippi Ilaria e Massimo non sono più riusciti a ricucire il loro rapporto. In realtà a chiudere definitivamente la relazione è stata Ilaria: Massimo, dopo il flirt con la tentatrice Elena, ha provato a ricostruire un legame ma invano. In più ha influito parecchio il pensiero dei genitori di Ilaria, per niente favorevoli ad un ritorno di fiamma tra Teolis e Colantoni. Nonostante la rottura definitiva né Ilaria né Massimo hanno intrapreso una conoscenza con i loro tentatori, Elena e Javier. Entrambi hanno però voluto ringraziare i ragazzi per quanto accaduto nel villaggio delle tentazioni: grazie al tentatore e alla tentatrice Ilaria e Massimo hanno capito di più della loro lunga storia d’amore, che andava avanti da due anni e mezzo con tanto di convivenza.

Massimo ha provato a riconquistare Ilaria ma ha fallito

“Il ritorno a casa è stato traumatico, sentivo che senza Ilaria mi mancava un pezzo fondamentale. Non ho rimpianti, rifarei tutto quello che ho fatto a Temptation Island. Oggi sono ancora innamorato di Ilaria ma ho visto che non è serena. Inoltre, i suoi genitori sono contrari a un nostro riavvicinamento”, ha raccontato Massimo Colantoni a Filippo Bisciglia. “Io e Elena non ci siamo più visti ma ci siamo sentiti. Con lei ho provato emozioni vere e l’ho ringraziata”, ha aggiunto il ragazzo.

Ilaria ringrazia il tentatore Javier a Temptation Island

“Sono felice dell’esperienza a Temptation Island ma cambierei il falò. Ho puntato troppo il dito contro Massimo quando abbiamo sbagliato entrambi. Ho sentito Javier, lo ringrazio per quello che ha fatto per me. Oggi però non voglio nessuno accanto a me, sto bene da sola. E i miei genitori, seppur contrari alla storia con Massimo, non influenzano di certo la mia vita”, ha invece detto Ilaria Teolis.