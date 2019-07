Massimo e Ilaria di Temptation Island dopo il falò: le parole di lei spiazzano

By

Temptation Island, Massimo e Ilaria dopo il falò si confessano con la redazione: l’intervista inedita

Ieri sera durante l’ultima puntata di Temptation Island abbiamo assistito al falò di confronto tra Ilaria e Massimo. La coppia, dopo essersi confrontata a lungo, è uscita separata dal programma. A rimanere ferma nella decisione di voler chiudere, in realtà, è stata sopratutto Ilaria. Il fatto di non riuscire più a fidarsi del suo fidanzato ha spinto la ragazza a non accettare le scuse di lui e a negare ogni possibilità di avvicinamento. Massimo, a più riprese, le ha chiesto una seconda possibilità ma Ilaria, pur ammettendo di star soffrendo tanto, ha preferito uscire single dalla trasmissione. Dopo il falò i due sono stati però raggiunti dalle telecamere di Witty che, pochi minuti fa, hanno pubblicato un’intervista inedita del confronto che la redazione ha avuto con entrambi.

Temptation Island, Ilaria spiazza: “Non amo Massimo quanto lui ama me”

Ilaria, dopo aver lasciato il falò (così come anche Massimo), raggiunta dalle telecamere di Witty ha dichiarato di aver raggiunto una nuova consapevolezza grazie a Temptation Island. Cosa ha capito partecipando alla trasmissione con il suo fidanzato? “Massimo mi ha fatto capire che mi ama, ma arrivati a questo punto, se gli ho detto di no, vuol dire che io non lo amo tanto quanto lui ama me… dico la verità”. Parole inaspettate quelle della ragazza che, fino a qualche settimana fa, aveva portato i telespettatori a credere che avrebbe perdonato il suo fidanzato.

Temptation Island, dopo il falò parla Massimo: “Il problema è dentro Ilaria”

Le telecamere di Witty Tv, come anticipato sopra, hanno anche ripreso le prime reazioni a caldo di Massimo dopo il falò di confronto con Ilaria. Dopo Temptation Island, ha dichiarato lui, ha capito che avrebbe voluto continuare ad essere il fidanzato di Ilaria e il rifiuto di quest’ultima gli ha dato una conferma. Quale? “Io c’ho provato, ho fatto il mio. Ho fatto un percorso che non rimpiango – ha spiegato il romano – Ho fatto quello che dovevo fare. Il problema sta dentro Ilaria, si è capito”.