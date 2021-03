Ilaria D’Amico, slitta il rientro a Sky. E intanto Buffon medita sul futuro

Momento di impasse per Ilaria D’Amico, 47 anni, che dopo aver salutato Sky Calcio, a seguito di una lunga e proficua collaborazione, avrebbe dovuto mettersi in sella a un nuovo programma, sempre sulla tv a pagamento, che trattasse l’attualità cronachistica e la politica del Bel Paese. Lei stessa lo aveva annunciato nei mesi scorsi, affermando che il progetto avrebbe visto la luce a gennaio 2021. Gennaio, però, è arrivato e della D’Amico nel palinsesto Sky non c’è stata ombra. Dagospia aggiunge che la trasmissione che avrebbe dovuto essere cucita addosso alla giornalista non è prevista nemmeno a breve nei palinsesti della tv satellitare. “Alcune idee sono però sul tavolo e saranno vagliate nei prossimi mesi”, conclude il portale diretto da Roberto D’Agostino. Insomma, non tutto è naufragato ma attualmente Ilaria deve attendere che qualcosa si smuova. Nella speranza che ciò succeda.

Altro tema che riguarda la D’Amico, seppur indirettamente, è quello relativo al futuro sportivo del suo compagno, Gianluigi Buffon. Per ora la coppia è di base a Torino, visto che il portiere 43enne milita nella Juventus. A giugno, però, il contratto con il club bianconero scadrà. Della questione, nell’ambiente calcistico, se ne sta parlando parecchio in questi giorni: pare che Gigi sia combattuto sulla strada da prendere. Tre le opzioni: restare alla Juventus da secondo portiere, ritirarsi (opzione meno papabile attualmente) o tentare una nuova avventura, in Italia o all’estero.

Naturalmente le scelte di Buffon dipenderanno anche dalle esigenze familiari condivise con la D’Amico. Perché un conto sarebbe accasarsi in una squadra italiana, magari con sede nel Nord Italia, un altro andare oltre i confini nazionali. Il tempo stringe, giugno è vicino: a Gigi la decisione, Ilaria permettendo.

Ilaria D’Amico: la sofferenza per la morte della sorella Catia

Il 2020 per la conduttrice è stato un anno duro: il 5 settembre è venuta a mancare sua sorella Catia (aveva 12 anni in più della giornalista). La D’Amico era molto legata alla congiunta che si è spenta dopo aver lottato contro un cancro all’intestino. Ilaria, di recente, ai microfoni di Verissimo, ha raccontato il profondo dolore e la lancinante sofferenza provata per la scomparsa della congiunta.