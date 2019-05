Ilaria D’Amico incinta? Il gossip su di lei e Buffon non si ferma

Ilaria D’Amico incinta? Il gossip impazza

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra la giornalista sportiva Ilaria D’Amico e Gigi Buffon. I due sono inseparabili e, da diverso tempo ormai, si mormora che abbiano intenzione di allargare la famiglia. La coppia, sempre molto restia al gossip, non ha mai confermato o smentito queste indiscrezioni. Stando a quanto riportato nell’ultimo numero di Chi, però, voci sempre più insistenti starebbero parlando di una presunta gravidanza di Ilaria. Ma Ilaria D’Amico è davvero incinta? Dalle ultime foto pubblicate (comprese quelle del settimanale di Alfonso Signorini) la conduttrice Sky sfoggia una forma smagliante, lontana da quella che potrebbe far pensare ad una donna in dolce attesa.

Gigi Buffon e Ilaria D’Amico sempre più innamorati: la coppia non conosce crisi

Mentre il gossip sulla possibile gravidanza di Ilaria D’Amico impazza, la giornalista e il suo compagno si sono concessi dei momenti di meritato relax durante questi giorni di vacanza. Gigi Buffon e Ilaria hanno pranzato recentemente insieme alla famiglia e sono stati paparazzati mano nella mano tra le strade di Marina di Massa, dove lontano da occhi indiscreti hanno provato a godersi i propri cari. Da quando stanno insieme il loro amore non ha fatto che crescere. La coppia non conosce crisi e, in effetti, questo sarebbe il momento giusto per pensare ad un bebè.

Ilaria D’Amico a Parigi per amore: la nuova vita insieme a Gigi Buffon

L’amore per Gigi Buffon ha portato Ilaria D’Amico fino in Francia nel 2018. La conduttrice, difatti, ha scelto di seguire il compagno fino a Parigi. Lui ha firmato un contratto con il Paris Santi – Germain e, fortunatamente, questo trasferimento non ha condizionato per niente il lavoro della D’Amico. La giornalista, difatti, ha iniziato a occuparsi la Champions League e alla sua nuova vita (così come ai suoi nuovi impegni) si è approcciata con entusiasmo e tanta voglia di fare.