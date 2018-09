Ilaria D’Amico e Gigi Buffon, nuova vita a Parigi: parla la conduttrice

Ilaria D’Amico racconta la nuova vita a Parigi con Gigi Buffon

Ilaria D’Amico ha rilasciato una nuova intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, a cui ha raccontato la sua nuova vita tra Italia e Francia. Così come lei, anche suo marito Gigi Buffon si è visto costretto a trasferire a Parigi per motivi di lavoro. La nota giornalista ha infatti iniziato ad occuparsi della Champions League, mentre il calciatore ha firmato un nuovo contratto di lavoro con il Paris Saint-Germain. Il tutto è avvenuto con grande causalità, ma anche con tanto entusiasmo da parte dei diretti interessati. Ora, la quotidianità della coppia ha subito dei notevoli cambiamenti. Anche per motivi scolastici dei loro figli, Ilaria e Gigi si troveranno a fare avanti e indietro durante tutto l’anno.

Ilaria D’Amico e Gigi Buffon trasferiti a Parigi: amore a gonfie vele

La D’Amico è davvero felice di questa nuova opportunità di lavoro che le è stata proposta e assegnata. La conduttrice e il portiere italiano hanno preso una casa vicino l’Arco di Trionfo della capitale francese, anche se si ritroveranno spesso e volentieri anche nelle loro proprietà di Milano e Torino. Nel corso dell’intervista, la donna è anche tornata a parlare del momento e il modo in cui ha conosciuto il suo attuale amore. Nessuno avrebbe mai scommesso su una coppia simile, eppure la D’Amico e Buffon hanno dimostrato di essere affiatatissimi e ovviamente innamoratissimi. “Io e Gigi abbiamo scelto di rompere gli schemi semplicemente scegliendo di vivere il nostro privato lontano dai riflettori.”

Gigi Buffon ha conquistato Ilaria D’Amico sin dall’inizio

Durante il primo periodo, Ilaria non credeva di poter interessare a un uomo come Gigi, così come non credeva che un uomo appartenente al mondo del calcio potesse interessare a lei. Nonostante ciò, stanno ancora insieme. “La prima volta siamo rimasti a parlare tre ore e io sono tornata a casa ‘turbata’ positivamente. Quella sera pensavo: ‘No, ma lui è un calciatore’, eppure qualcosa di bello in me era già successo.”