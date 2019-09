Ilaria D’Amico su Buffon e gravidanza: “Questo gioco non mi piace”

Gigi Buffon e Ilaria D’Amico, la giornalista racconta la sua storia d’amore

Ilaria D’Amico ritorna in Tv col programma Champions League Show, in onda ogni martedì e mercoledì di Coppa su Sky Sport (prende il via questa sera). La giornalista, a il Corriere della Sera ha spiegato che, adesso, ha raggiunto una certa armonia famigliare che le consente di pensare anche a nuovi progetti lavorativi. Ha parlato ovviamente della sua relazione con Gigi Buffon, il portiere che ha scritto la storia del calcio italiano (e non solo) e della sua scelta di non essere presente sui social network.

Ilaria D’Amico incinta? Spiega tutto: un gioco che non le piace affatto

Intervista dal Corriere della Sera, Ilaria D’Amico ha spiegato che non le vanno a genio notizie di sue presunte gravidanze e pettegolezzi vari sulla sua storia con Buffon: “Stando alle foto che pubblicano di noi, io e Gigi passiamo la vita avvinghiati. Ci vogliamo molto bene ma non è esattamente così. […] Facciamo la nostra vita, usciamo, ma evitiamo i posti mondani e proviamo a vivere una vita piuttosto riservata. A questa indagine costante della mia vita, in cui ci si chiede ogni giorno se sono incinta o no, non mi ci sono ancora abituata. Capisco il gioco delle parti, ma non mi piace”.

Assenza di Ilaria D’Amico sui social: il motivo

Ilaria D’Amico ha anche spiegato il motivo per cui non usa i social network: “Per me sarebbe una fatica folle raccontare il mio privato. Poi, dover pubblicare quelle foto finto-naturali o dei momenti di gioia esibita… non fa per me. È quasi sempre una traslazione della realtà non si sa quanto veritiera”. Quello che le interessa maggiormente? Il calcio: “È nella mia pelle. Lo racconto a Sky dal 2003 e la scorsa è stata una stagione d’oro. Il problema è che mi diverte ancora moltissimo e il mio editore mi consente di plasmare un prodotto in cui c’è attenzione per ogni dettaglio”.