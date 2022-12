Il format Che c’è di nuovo su Rai Due non ha ottenuto gli ascolti sperati con le prime puntate in onda ogni giovedì sera

Ilaria D’Amico ha ricevuto il Tapiro d’oro di Striscia la notizia per via dei bassi ascolti del suo nuovo programma, Che c’è di nuovo, in onda ogni giovedì su Rai Due. Un ritorno sul piccolo schermo per la giornalista e conduttrice, che qualche anno fa ha abbandonato Sky Sport per dedicarsi alla famiglia. L’inedito format non sta però ottenendo un grande riscontro e secondo alcuni la Rai è intenzionata a chiuderlo in anticipo.

A Valerio Staffelli Ilaria D’Amico ha risposto con grande tranquillità, precisando che ogni nuova trasmissione ha bisogno di crescere e di fidelizzare il pubblico:

“Io vorrei rimanere, dato che sono stata chiamata per questo progetto. Avete mai visto un nuovo programma di informazione, su una rete che deve riaffermarsi anche negli ascolti, che pronti via fa boom? Ci vuole tempo per farlo crescere. Poi c’è molta concorrenza il giovedì sera. Io ho informazioni di assoluta tranquillità, in giro si sentono cattiverie totali”

Dunque, a detta di Ilaria D’Amico il suo Che c’è di nuovo non sarebbe al momento a rischio sospensione e dall’azienda, che tra l’altro l’ha fortemente voluta di nuovo sul piccolo schermo, l’avrebbero rassicurata in merito.

La crisi tra Ilaria D’Amico e Gigi Buffon

Valerio Staffelli di Striscia la notizia ha poi chiesto a Ilaria D’Amico come procede la sua storia d’amore con Gigi Buffon. Nell’ultimo periodo si è parlato di crisi tra i due, dovuta alla scelta del portiere del Parma di non voler convolare a nozze con la compagna.

L’ex volto di Sky ha assicurato che non c’è alcuna maretta con il giocatore, che la supporta molto nella sua carriera. Anzi, pare che sia stato proprio l’ex della Juventus a spronare Ilaria D’Amico in questa nuova avventura televisiva. La conduttrice ha precisato che Buffon è il suo primo fan.

La relazione tra Ilaria D’Amico e Buffon

Il legame tra Ilaria D’Amico e Gigi Buffon è sbocciato nel 2014. All’epoca lo sportivo era ancora sposato con la showgirl Alena Seredova. Un triangolo amoroso che è stato al centro della cronaca rosa per anni nonostante la nascita di Leopoldo Maria, il figlio di Ilaria e Buffon, e la liaison tra Alena e Alessandro Nasi.

Oggi la Seredova ha mantenuto con l’ex marito un rapporto civile per il bene dei figli David Lee e Louis Thomas mentre non ha alcun contatto con Ilaria D’Amico. La modella di Praga si è sempre detta contraria alle famiglie allargate.