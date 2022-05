Gigi Buffon e Ilaria D’Amico: arriva il gesto scaccia crisi!

Va tutto bene tra Gigi Buffon e Ilaria D’Amico! La coppia ha voluto smentire – con dei gesti inequivocabili – le ultime voci sulla loro relazione. Si è parlato infatti con una certa insistenza di una crisi tra il calciatore e la giornalista, insieme dal 2014 e genitori del piccolo Leopoldo Mattia. Crisi, a quanto pare, dovuta alla mancanza di nozze tra i due. E invece…

Buffon e Ilaria D’Amico si sono mostrati davanti ai paparazzi di Nuovo complici, affiatati e sorridenti. Ad un certo punto l’ex portiere della Juventus ha addirittura alzato i pollici in alto, come a ribadire che procede a meraviglia con la sensuale conduttrice. Davanti ai fotografi la D’Amico ha sfoggiato un grosso sorriso, per niente turbata dalla situazione.

La coppia è stata paparazzata a Forte dei Marmi, dove Gigi Buffon possiede uno stabilimento e dove trascorre gran parte dell’estate insieme alla sua famiglia. Stando a quanto riporta la rivista diretta da Riccardo Signoretti il progetto delle nozze con Ilaria D’Amico non è stato accantonato. Lo sportivo sogna ancora di convolare a nozze con l’ex volto di Sky Sport.

Le carte del divorzio da Alena Seredova – oggi felice accanto al manager Alessandro Nasi – sono state firmate da tempo e Buffon starebbe meditando sulla proposta di matrimonio da fare ad Ilaria D’Amico. Nozze in arrivo nel 2023? Al contrario di Gigi Ilaria non è mai stata sposata anche se da una precedente relazione, quella con Rocco Attisani, ha avuto il piccolo Pietro.

Il ritorno in tv di Ilaria D’Amico

In attesa di scoprire quando sposerà Gianluigi Buffon Ilaria D’Amico potrebbe tornare presto in tv. La 48enne è lontana dal piccolo schermo da un paio d’anni. Complice la pandemia la D’Amico ha deciso di dedicarsi agli affetti e accantonare momentaneamente la sua carriera che tante soddisfazioni le ha regalato.

Secondo gli ultimi gossip la giornalista sarebbe in lizza per un nuovo programma di informazione politica e attualità in onda in prima serata su Rai Due. Ilaria dovrebbe dunque tornare in video nella prossima stagione televisiva.