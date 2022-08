Ilaria D’Amico: “Buffon vuole bene a Totti. Ilary? Ha più risorse”

Ilaria D’Amico a 360 gradi. La giornalista e conduttrice si appresta al grande ritorno in tv. Dopo due anni ‘sabbatici’, ha accettato la sfida propostale da Rai Due: guiderà il talk “Che c’è di nuovo”. Niente calcio stavolta, quello è un capitolo considerato chiuso dalla D’Amico. Si parlerà di politica e di attualità tramite nuovi linguaggi. L’ex volto di Sky, che ha rilasciato una lunga intervista al magazine F, ha anche parlato abbondantemente della sua love story con Gianluigi Buffon, oltre a commentare la separazione rumorosissima di Francesco Totti e Ilary Blasi. Il Pupone lo ha incrociato diverse volte nei suoi programmi. Lui, tra l’altro, è un amico di Buffon con il quale ha condiviso gioie e dolori con la maglia della Nazionale.

“Farò un programma di politica ma vogliamo raccontare anche i fatti della settimana attraverso vari linguaggi: monologhi, interviste e talk”, ha spiegato la giornalista a proposito della nuova sfida professionale che l’attende. Sfida a cui ha detto sì grazie anche al sostegno di Buffon che l’ha spronata ad accettare: “Ti vedo riaccesa, vai, è la cosa giusta“. Ma so che per lui questi anni sono stati belli, più facili. Sapere che ci sono, riuscire a vivere un po’ di quotidianità. Per noi è quasi impossibile quando lavoriamo entrambi”.

Capitolo sentimentale: qualche settimana fa, dei presunti ben informati hanno messo in circolo la voce che tra lei e il calciatore ci fosse in corso una crisi. Nulla di tutto questo, ha fatto sapere la conduttrice, svelando pure il motivo per cui sia lei sia il compagno hanno evitato di smentire l’indiscrezione fake. Buffon avrebbe voluto fare un comunicato, Ilaria glielo ha impedito. Perché? “Gli ho detto: ‘Tra un mese lo riscrivono e se non smentisci di nuovo a quel punto sembra sia vero'”.

Da quando fanno coppia hanno sviluppato un rapporto ‘simbiotico’ con i paparazzi. Qualcuno direbbe ‘prezzo della celebrità’. “Eravamo sempre insieme – ha raccontato la giornalista -, con i paparazzi spesso sotto casa a Parma e a Milano, ma quelle foto non uscivano mai. Ci deve essere un meccanismo seguito dai giornali di gossip: per un periodo uscivano solo foto in cui ci baciavamo, un altro ero sempre incinta. Poi la crisi. E adesso siamo nel momento della crisi superata”.

Altro tema ricorrente: nozze? La D’Amico si riferisce a Buffon chiamandolo “marito”, nonostante non siano sposati. E probabilmente non lo saranno a breve: “Non ho mai sentito il matrimonio come un passo necessario; credo che, quando succederà, sarà per regalarci una festa romantica. Lui dice sempre: ‘Facciamolo quando smetto di giocare’. E io: ‘Guarda che non intendo sposarmi con il bastone'”.

Chi invece si avvia verso nuovi fiori d’arancio è Alena Seredova, ex moglie di Buffon. Nei giorni scorsi ha ricevuto la proposta di matrimonio dal manager Alessandro Nasi e, naturalmente, ha detto sì.

Infine, spazio alla fine della favola d’amore con protagonisti Francesco Totti e Ilary Blasi. “Totti sembra quello che se la passa peggio? Intanto lei, in quanto donna, ha più risorse”, ha sottolineato. Quindi ha concluso: