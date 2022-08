Alena Seredova sposerà Alessandro Nasi. Stavolta non si tratta di un’indiscrezione gossippara. Non ci sono i ‘se’ ed i ‘ma’. C’è soltanto l’ufficialità visto che è stata la stessa modella ceca a raccontare di aver ricevuto la proposta di matrimonio e di averla accettata. Nessun annuncio roboante, nessun video strappalacrime come va tanto di moda ora per dare il lieto annuncio. La show girl ha semplicemente postato tra le sue Stories Instagram uno scatto con il compagno (quello che si vede sulla copertina di questo articolo), scrivendo uno stringato “is aid yes”, vale a dire “Ho detto sì”. In un secondo momento ha rilanciato l’articolo di una testata ceca in cui è stato scritto che a breve convolerà a nozze. “Ci sarà un matrimonio. Alena Seredova ha detto di sì a un miliardario italiano, con il quale ha avuto una figlia, Vivienne”, si legge nel pezzo giornalistico ‘sponsorizzato’ dall’ex moglie di Gianluigi Buffon. Insomma, questo matrimonio, stavolta, “s’ha da fare”.

Naturalmente, quello che la stampa ceca chiama ‘il miliardario italiano’ altri non è che Alessandro Nasi, il manager torinese che ha allacciato una relazione con la Seredova nel 2015. La coppia ha coronato il proprio amore cinque anni più tardi, accogliendo Vivienne Charlotte. La bimba non ha ancora ricevuto il battesimo. Motivo? Più volte Alena ha provato ad organizzare la cerimonia, ma le varie restrizioni italiane e quelle della Repubblica Ceca non le hanno permesso di riunire la famiglia per l’evento.

Tuttavia, la piccola, salvo colpi di scena, dovrebbe ricevere il sacramento il prossimo autunno, come ha recentemente spiegato la stessa Seredova. E con il battesimo potrebbero anche arrivare le nozze, nel medesimo giorno. Di recente il magazine Nuovo ha lanciato l’indiscrezione secondo cui la data del matrimonio della modella e di Nasi potrebbe coincidere proprio con quella del battesimo di Vivienne.

Nasi è l’uomo che è stato in grado di restituire il sorriso ad Alena, che è uscita a pezzi dal precedente matrimonio con Buffon. La relazione è andata in frantumi quando lei ha scoperto che il marito la tradiva con la giornalista Ilaria D’Amico. Oggi la Seredova ha recuperato serenità ed ora è pronta a dire il secondo “sì” della sua vita.